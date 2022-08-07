7 Августа 2022 10:45

Боевые действия между Израилем и сектором Газа продолжаются второй день

АММАН.КАЗИНФОРМ – Военная операция Израиля по ликвидации члена палестинской вооруженной группировки в секторе Газа привела к началу боевых действий, сопровождавшимся авиаударами по палестинскому анклаву и ответными ракетными атаками по израильским городам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В субботу министерство здравоохранения Газы сообщило, что израильская военная авиация второй день продолжают обстреливать сектор Газа, что уже привело к гибели 15 человек. В заявлении министерства сообщается, что 125 палестинцев получили ранения.

С чего началось?

ВВС Израиля совершили авиаудар по сектору Газа, который привел к гибели высокопоставленного командира группировки «Палестинский исламский джихад». Тайсир Джабари, командир бригады «Аль-Кудс», военного подразделения группировки, погиб в результате авианалета по палестинской башне в центре города Газа.

В ЦАХАЛ – армии обороны Израиля – заявили, что погибший был «старшим командиром» группировки «Палестинский исламский джихад», и обвинили его в совершении «множественных террористических атак» против израильских гражданских лиц.

В пятницу Армия обороны Израиля объявила о начале широкомасштабной воздушной операции «Рассвет» против группировки.

«Наша политика однозначна - тот, кто нам угрожает, будет уничтожен», - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в телеобращении заявил о проведении «точной контртеррористической операции против непосредственной угрозы».

В результате израильских воздушных налетов, помимо командира палестинской вооруженной группировки, погибли еще 14 человек, в том числе 5-летняя девочка и 23-летняя женщина, сообщает AlJazeera .

По сообщениям очевидцев, израильские военные не сделали предупреждения перед нападением, как это было во время предыдущих боевых действий.

Нападениям подверглись также южные районы анклава - Хан-Юнис, Рафах, район аш-Шуджайя.

Генеральный секретарь «Палестинского исламского джихада» Зияд аль-Нахала пообещал дать решительный отпор Израилю.

«Мы решительно ответим на эту агрессию, и будет битва, в которой победит наш народ, - заявил он в ходе визита в Тегеран. - Для этой битвы нет красных линий... и Тель-Авив окажется под ракетами сопротивления».

В ночь на субботу группировка «Палестинский исламский джихад» выпустила ракеты из сектора Газа по израильским городам, большинство из которых перехвачены израильской системой противовоздушной обороны.

По данным израильской службы скорой помощи, сообщений о серьезных жертвах не поступало.

По данным ЦАХАЛ, число ракет, выпущенных по Израилю, составило 361. Из них около 70 не смогли преодолеть границу сектора Газа, сообщает Times of Israel.

Израильские военные предупреждают, что операция, носящая название «Рассвет», может продлиться неделю. Вместе с тем, не сообщается об участии ХАМАС, крупнейшей боевой организации в секторе Газа, в ракетных атаках по Израилю, передает ВВС .

Одновременно с этим, в ночь на субботу израильская армия арестовала 19 членов «Исламского джихада» на Западном берегу. По сообщениям палестинского информационного агентства WAFA, число задержанных составляет 21 человек.

Ранее в начале недели Израиль арестовал Бассема Саади, который, как сообщается, является главой «Палестинского исламского джихада» на Западном берегу реки Иордан. После этого, опасаясь ответных мер от группировки, въезды в сектор Газа были заблокированы, что привело к приостановке поставок топлива для единственной в анклаве электростанции.

Из-за исчерпания запасов топлива, электрораспределительная компания Газы пообещала отключение электричества в полдень субботы, что, согласно заявлению компании, «затронет все жизненно важные объекты и объекты в Газе и усугубит гуманитарную ситуацию».

Реакция мировой общественности

Ряд мусульманских стран, таких как Пакистан, Ирак, Кувейт, Ливан, Алжир, Иордания Сирия, Турция и ЛАГ осудили действия Израиля, расценив их как агрессию.

К прекращению огня призвали Великобритания и Ирландия. Россия и страны Евросоюза призвали к «максимальной сдержанности». Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд выразил обеспокоенность по поводу нарастающей эскалации напряженности в секторе Газа.

Руководство Корпуса стражей исламской революции Ирана заявило, что Израилю грозит «высокая цена» за теракты в Газе.

Египет, Катар и ООН выступают в качестве посредника между Израилем и Газой. В субботу официальные лица в Каире сообщили о готовности принять делегацию представителей «Палестинского исламского джихада» в рамках примирительного процесса, сообщают египетские СМИ.

Текущая эскалация напряженности является самой крупной между Израилем и сектором Газа с мая 2021 года. Тогда в результате 11-дневного конфликта более 200 палестинцев и 12 израильтян погибли до того, как было достигнуто соглашение о прекращении огня.









Фото: nbcnews.com