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    Боевая готовность: Минобороны предупредило казахстанцев о проведении учений

    С 29 июня по 2 июля в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

    армия солдаты
    Фото: Минобороны РК

    Как сообщает Минобороны, мероприятия направлены на совершенствование практических навыков личного состава и подразделений при приведении в высшие степени боевой готовности.

    — Проводимые мероприятия носят плановый учебный характер и будут проведены преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах, в связи с чем возможно передвижение техники. Отдельные подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры, — говорится в сообщении.

    Отмечается, что на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения.

    — Призывает казахстанцев, пользователей социальных сетей и представителей средств массовой информации руководствоваться сведениями, публикуемыми исключительно в официальных источниках, — добавили в Минобороны.

    Ранее в Казахстане прошли антитеррористические учения.

    Армия Вооруженные силы Минобороны РК
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор