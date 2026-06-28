Боевая готовность: Минобороны предупредило казахстанцев о проведении учений

С 29 июня по 2 июля в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

Как сообщает Минобороны, мероприятия направлены на совершенствование практических навыков личного состава и подразделений при приведении в высшие степени боевой готовности.

— Проводимые мероприятия носят плановый учебный характер и будут проведены преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах, в связи с чем возможно передвижение техники. Отдельные подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения.

— Призывает казахстанцев, пользователей социальных сетей и представителей средств массовой информации руководствоваться сведениями, публикуемыми исключительно в официальных источниках, — добавили в Минобороны.

Ранее в Казахстане прошли антитеррористические учения.