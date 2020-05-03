Боеприпасы выпускал в годы войны завод в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанский завод АО «ЗИКСТО» в годы войны производил вооружение для Военно-морского флота и Вооруженных сил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

История завода началась в 1895 году в Москве. Тогда вблизи Симонова монастыря инженер Александр Бари построил «Котельный завод А. В. Бари», на котором производили стальные котлы, резервуары, металлоконструкции и другие клепаные изделия. После революции завод национализировали и переименовали в «Государственный котельный завод «Парострой».

С началом Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, завод под №239 был эвакуирован в Казахстан, город Петропавловск. Тогда же на север Казахстана эвакуировали первую партию рабочих и служащих, в количестве 240 человек. Уже 18 сентября был запущен первый станок. К концу ноября в Петропавловск эвакуировали весь завод. На предприятии было развернуто производство вооружения для ВМФ и Вооруженных сил.

«В соответствии с распоряжением Совета Народных Комиссаров Наркомсудпром обязан был организовать производство боеприпасов с сентября 1941 года, использовав оборудование эвакуированных заводов, в том числе и завода № 239. Был определен земельный участок под промышленное строительство заводов № 239 и № 347. Предоставлен под жилищное строительство незастроенный участок в границах улиц Базарбаева, Ленина, Степанова», - рассказала директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова.

Она добавила, что для работы на заводах № 239 и № 347 мобилизовали 1000 человек из числа молодежи города и области.

Из архивных документов, по решению Исполнительного Комитета Северо-Казахстанского областного Совета депутатов трудящихся от 10 июня 1942 года, для строительства заводов проводилась мобилизация неработающего населения. Для завода № 239 – 100 человек.

По плану завод № 239 должен был изготовить 1800 корпусов 76 мм осколочных снарядов в феврале 1942 года и 1000 корпусов в марте.

«Постановлением бюро Северо-Казахстанского обкома КП (б) Казахстана от 18 июня 1942 года, во исполнение постановления ГКО от 08. 06. 1942 г за №1900 о производстве М-30 (корпус снаряда гвардейского миномета, именуемый в народе «Катюша») директор завода № 239 товарищ Сумин обязан приступить к выпуску продукции, обеспечив выполнение программы в 500 штук, утвержденной ГКО, – на июнь месяц. Для рабочих, занятых на производстве М-30, установлен двойной обед, дополнительный отпуск хлеба, снабжение табаком», - рассказала директор архива.

В годы войны завод выпускал 13 видов военной продукции.

В послевоенный период, вплоть до 1980-х годов, завод был крупным предприятием оборонно-промышленного комплекса страны.

Кроме того, на предприятии о своили выпуск гражданской продукции. Производили прицепы к легковым автомобилям и тракторные, багажники для легковых автомобилей, паяльные лампы и металлические канистры.

В начале 2000-х годов начали выпускать машины и оборудование для сельхозтехники, нефтегазового комплекса, энергетики. Завод начал специализироваться в области производства железнодорожной техники - освоили выпуск запасных частей к грузовым вагонам и ремонт самих вагонов.

В 2008 году началось производство грузовых вагонов. Сейчас основным направлением деятельности АО «ЗИКСТО является производство и ремонт грузовых вагонов.