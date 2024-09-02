Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Власти Турции подали заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства Bloomberg, таким образом Турция стремится усилить свое влияние в мире и расширить связи с развивающимися странами. Кроме того, интерес к БРИКС возник в связи с отсутствием прогресса по вступлению в Евросоюз и на фоне разногласий с союзниками по НАТО.

По информации Bloomberg, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Запад теряет свои позиции в качестве геополитического центра, заинтересован в развитии отношений с различными игроками многополярного мира. Согласно сведениям агентства, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.

БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. В этом году Россия председательствует в объединении.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает посетить встречу министров БРИКС в России, чтобы обсудить возможность присоединения являющейся членом НАТО Турции. Он добавил, что БРИКС является «хорошей альтернативой» Европейского Союза, кандидатом в члены которого Турция является еще с 1999 года. В феврале 2024 года Глава МИД ТР говорил, что Анкара не собирается ждать, когда ее примут в Евросоюз, и будет искать иные «исторические пути». При этом шесть лет назад турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также говорил о желании Турции стать полноправным членом БРИКС и даже предлагал переименовать объединение в БРИКСТ.

Напомним, в БРИКС может вступить Малайзия, Азербайджан, Палестина.

Кроме того, сообщалось, что Китай поддерживает вступление Казахстана в БРИКС.