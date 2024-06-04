Турция намерена присоединиться к БРИКС

Турция изъявляет желание присоединиться к БРИКС. Данный вопрос будет обсуждаться на встрече министров в России, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан сообщил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС. Этот вопрос будет обсуждаться в России в рамках встречи министров стран-участниц Организации.

— Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году, — отметил турецкий министр.

Министр иностранных дел Турции в ходе мероприятия в Пекине подчеркнул, что рассчитывает посетить встречу министров БРИКС в России, чтобы обсудить возможность присоединения являющейся членом НАТО Турции.

Он добавил, что БРИКС является «хорошей альтернативой» Европейского Союза, кандидатом в члены которого Турция является еще с 1999 года. В феврале 2024 года Глава МИД ТР говорил, что Анкара не собирается ждать, когда ее примут в Евросоюз, и будет искать иные «исторические пути».

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что БРИКС должен расширяться при согласии всех стран-участниц, входящих в клуб. С соответствующим заявлением он выступил в ответ на вопрос о том, как Нью-Дели оценивает стремление Таиланда стать членом объединения.

При этом шесть лет назад турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также говорил о желании Турции стать полноправным членом БРИКС и даже предлагал переименовать объединение в БРИКСТ.

К слову, с января этого года в него входит десять стран. Это Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.