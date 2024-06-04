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    17:10, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Турция намерена присоединиться к БРИКС

    турция
    Фото: pixabay.com

    Турция изъявляет желание присоединиться к БРИКС. Данный вопрос будет обсуждаться на встрече министров в России, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан сообщил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС. Этот вопрос будет обсуждаться в России в рамках встречи министров стран-участниц Организации.

    — Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году, — отметил турецкий министр.

    Министр иностранных дел Турции в ходе мероприятия в Пекине подчеркнул, что рассчитывает посетить встречу министров БРИКС в России, чтобы обсудить возможность присоединения являющейся членом НАТО Турции.

    Он добавил, что БРИКС является «хорошей альтернативой» Европейского Союза, кандидатом в члены которого Турция является еще с 1999 года. В феврале 2024 года Глава МИД ТР говорил, что Анкара не собирается ждать, когда ее примут в Евросоюз, и будет искать иные «исторические пути».

    Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что БРИКС должен расширяться при согласии всех стран-участниц, входящих в клуб. С соответствующим заявлением он выступил в ответ на вопрос о том, как Нью-Дели оценивает стремление Таиланда стать членом объединения.

    При этом шесть лет назад турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также говорил о желании Турции стать полноправным членом БРИКС и даже предлагал переименовать объединение в БРИКСТ.

    К слову, с января этого года в него входит десять стран. Это Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

    Теги:
    Турция БРИКС Мировые новости Международные отношения Россия
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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