Блокировка в Суэцком канале: попытки сдвинуть застрявшее судно возобновятся в понедельник

КАИР. КАЗИНФОРМ - Попытки снять контейнеровоз Ever Given с мели в Суэцком канале продолжаются не первый день. По словам технического оператора судна - компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), 11 буксиров работали весь день и всю ночь в субботу, наряду с продолжающимися дноуглубительными работами по удалению песка и грязи вокруг контейнеровоза Ever Given, одного из крупнейших грузовых судов в мире. В воскресенье к ним присоединились еще два буксира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

400-метровый контейнеровоз Ever Given водоизмещением 200 тысяч тонн сел на мель во вторник, 23 марта, в Суэцком канале,

Власти отменили запланированные в воскресенье попытки снять судно с мели «до тех пор, пока не наберется достаточное количество буксиров», - сообщила обслуживающая каналы компания Leth Agencies. Они планируют провести операцию по освобождению судна в понедельник, во время прилива.

По оценке немецкой страховой компании Allianz, по морскому пути длиной в 120 миль между Средиземным и Красным морями проходит около 13% мировой торговли. Сообщается, что сотни судов ожидают своей очереди, чтобы пройти по каналу.

«Мы подсчитали, что каждый день простоя может стоить мировой торговле от 6 до 10 миллиардов долларов», - говорится в заявлении Allianz.

Продолжительная блокировка канала может также привести к росту цен на энергоносители - через канал ежедневно проходит почти 2 миллиона баррелей нефти, может повлиять на поставки нефти и газа на север в Европу и другие регионы из Ближнего Востока.

BSM заявила, что первоначальный этап расследования исключают любые механические поломки или поломки двигателя судна застрявшего в Суэцком канале. Власти канала заявляют, что не исключают эти причины, добавив, что сильный ветер во время песчаной бури в конечном итоге отбросил корабль в сторону. Носовая часть находится на мели на восточном берегу канала, а корма - на западном берегу. В результате блокировки канала более 320 судов оказались в пробке.

При посадке на мель никто не пострадал, экипаж сняли с корабля.