Блогеров задержали за вымогательство в Туркестанской области

Двух блогеров задержали в Туркестанской области за вымогательство у должностных лиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Туркестанской области.

При координации прокуратуры Сайрамского района в результате проведенных специальных оперативных мероприятий сотрудниками полиции при получении денег по факту вымогательства задержаны двое лиц.

- Два активных блогера «A» и «E» требовали 100 000 тенге у директора одной из школ района за удаление поста в социальной сети Facebook, которая порочила его деловую репутацию. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекска РК, подозреваемые взяты под стражу сроком на два месяца, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.