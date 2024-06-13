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    12:18, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Блогеров задержали за вымогательство в Туркестанской области

    наручники
    Фото: pixabay.com

    Двух блогеров задержали в Туркестанской области за вымогательство у должностных лиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Туркестанской области.

    При координации прокуратуры Сайрамского района в результате проведенных специальных оперативных мероприятий сотрудниками полиции при получении денег по факту вымогательства задержаны двое лиц.

    - Два активных блогера «A» и «E» требовали 100 000 тенге у директора одной из школ района за удаление поста в социальной сети Facebook, которая порочила его деловую репутацию. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекска РК, подозреваемые взяты под стражу сроком на два месяца, - говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

    Теги:
    Полицейские Туркестанская область Полиция Прокуратура
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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