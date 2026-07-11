Блогеров обяжут маркировать рекламу медицинских услуг в Казахстане

В Казахстане совершенствуются правила рекламы медицинских услуг. Главная цель изменений — защитить здоровье граждан, повысить прозрачность информации о медицинских услугах и обеспечить потребителей достоверной информацией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

Согласно новым требованиям, коммерческие публикации в социальных сетях и на онлайн-платформах должны быть обязательно обозначены как реклама. Это означает, что рекламодатель и блогер обязаны открыто указывать рекламный характер публикации.

Данные требования направлены на реализацию норм Законов Республики Казахстан «О рекламе» и «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Это позволит снизить количество скрытой рекламы в социальных сетях и сделать рынок медицинской рекламы более открытым и прозрачным.

Кроме того, в любой рекламе медицинских услуг независимо от способа и места ее распространения должна содержаться следующая обязательная информация:

номер и дата государственной лицензии на осуществление рекламируемого вида медицинской деятельности;

наименование государственного органа, выдавшего лицензию;

информация о медицинских показаниях и противопоказаниях;

предупреждение о том, что отдельные медицинские услуги оказываются только по назначению врача и после консультации профильного специалиста.

Вся эта информация должна быть размещена таким образом, чтобы она была хорошо заметна и легко читалась.

Новые требования позволят гражданам получать полную и достоверную информацию о медицинских услугах и помогут снизить риски, связанные с самолечением.

Что предусмотрено за нарушение требований?

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан отмечает, что основная цель новых требований — не применение штрафных санкций, а обеспечение законности и прозрачности в сфере рекламы медицинских услуг.

Вместе с тем соблюдение установленных требований является обязательным. В соответствии с проектом приказа нарушение Правил повлечет административную ответственность согласно статье 428 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, а меры ответственности будут применяться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.