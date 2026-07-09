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    Минздрав ужесточит требования к рекламе медицинских услуг

    Министерство здравоохранения подготовило изменения в правила рекламы медицинских услуг. Поправки обяжут четко маркировать рекламные материалы в интернете, чтобы казахстанцам было проще отличать рекламу от объективной информации, передает корреспондент Kazinform.

    Минздрав ужесточит требования к рекламе медицинских услуг
    Фото: Freepik

    — Новые нормы направлены на то, чтобы сделать рекламу более понятной, честной и прозрачной для граждан. При этом новых запретов для пациентов документ не вводит, — говорится в документе.

    Проект приказа разработан для приведения действующих правил в соответствие с современным законодательством РК, включая законы о рекламе, онлайн-платформах и масс-медиа.

    Что предусматривают изменения

    • обязательное соблюдение принципов достоверности, добросовестности и этичности рекламы;
    • четкое обозначение рекламных материалов в интернете;
    • уточнение требований к информации, которая должна содержаться в рекламе медицинских услуг, включая сведения о лицензии медицинской
    • организации и рекомендации обращаться за консультацией к врачу;
    • актуализацию терминов в соответствии с действующим законодательством;
    • требования по обеспечению доступности онлайн-рекламы для людей с ограниченными возможностями;
    • определение сроков хранения рекламных материалов.

    В Минздраве отмечают, что принятие проекта позволит повысить прозрачность рекламной деятельности в сфере здравоохранения, укрепить доверие граждан к информации о медицинских услугах и привести действующие правила в соответствие с современными цифровыми реалиями.

    Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА». Его общественное обсуждение продлится до 23 июля.

    Ранее сообщалось, что 128 интернет-ресурсов с рекламой нелегальных лекарств выявили в Казахстане.

    Здравоохранение НПА Правила Медицина Общество Минздрав РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор