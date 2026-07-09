Минздрав ужесточит требования к рекламе медицинских услуг

Министерство здравоохранения подготовило изменения в правила рекламы медицинских услуг. Поправки обяжут четко маркировать рекламные материалы в интернете, чтобы казахстанцам было проще отличать рекламу от объективной информации, передает корреспондент Kazinform.

— Новые нормы направлены на то, чтобы сделать рекламу более понятной, честной и прозрачной для граждан. При этом новых запретов для пациентов документ не вводит, — говорится в документе.

Проект приказа разработан для приведения действующих правил в соответствие с современным законодательством РК, включая законы о рекламе, онлайн-платформах и масс-медиа.

Что предусматривают изменения

обязательное соблюдение принципов достоверности, добросовестности и этичности рекламы;

четкое обозначение рекламных материалов в интернете;

уточнение требований к информации, которая должна содержаться в рекламе медицинских услуг, включая сведения о лицензии медицинской

организации и рекомендации обращаться за консультацией к врачу;

актуализацию терминов в соответствии с действующим законодательством;

требования по обеспечению доступности онлайн-рекламы для людей с ограниченными возможностями;

определение сроков хранения рекламных материалов.

В Минздраве отмечают, что принятие проекта позволит повысить прозрачность рекламной деятельности в сфере здравоохранения, укрепить доверие граждан к информации о медицинских услугах и привести действующие правила в соответствие с современными цифровыми реалиями.

Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА». Его общественное обсуждение продлится до 23 июля.

Ранее сообщалось, что 128 интернет-ресурсов с рекламой нелегальных лекарств выявили в Казахстане.