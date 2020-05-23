Блогер, заявивший о помехах отправке овощей с юга, встретился с представителями Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Блогер, заявивший о создании помех отправке овощей с юга, встретился с представителями Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Блогер Кирилл Павлов, написавший пост в Facebook о проблемах получения фитосертификатов на капусту, встретился с председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Алмабеком Марс, который по поручению министра сельского хозяйства Сапархана Омарова оперативно выехал с проверкой в г.Шымкент .

Блогер разместил в соцсети новую публикацию, в которой сообщил, что в Шымкент и Туркестанскую область из столицы прибыла специальная комиссия во главе с руководителем КГИ в АПК, которая проверит деятельность территориальных инспекций за прошедшие месяцы.

«Алмабек Марс вчера встретился с водителями простаивающих грузовиков, сегодня же мы около двух часов обсуждали с ним саму проблему, её корни, причины и механизмы решений. Подсказал им всё, что знал. Сам Алмабек Марс произвел впечатление человека, хоть и переживающего, но решительного и волевого. Когда проявляют такую открытость - аж хочется помочь», - написал автор поста.

По его словам, по приезде комиссией сразу же принят ряд шагов по устранению препятствий и оптимизации процессов выдачи фитосанитарных сертификатов, необходимых фермерам для реализации капусты.

«Процедуру выдачи сертификата максимально упрощают… Утверждается норма оформления документов на скоропортящуюся продукцию – не более 3 часов. За последние сутки выдали более 150 сертификатов – прикомандировали дополнительных инспекторов, расширили штат в Шымкенте. На местах – в Мактааральском, Жетысайском, Шардаринском и в других районах – создают специальные мобильные и стационарные группы с учётом удобства для фермеров и водителей, а не там где удобно терринспекции», - добавил К.Павлов.

19 мая т.г. министр сельского хозяйства распорядился о создании специальной комиссии для проверки жалоб на действия сотрудников территориальных инспекций КГИ в АПК по г.Шымкент и Туркестанской области, озвученных в СМИ и соцсетях.

Кроме того, для оперативной выдачи фитосертификатов на раннеспелую капусту Сапархан Омаров поручил временно, на период массового сбора урожая сельхозпродукции, увеличить штат сотрудников указанных терринспекций.

Министерство сельского хозяйства РК выразило благодарность активисту за конкретную помощь работе комиссии и поддержку работников аграрной отрасли.