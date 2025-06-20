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    20:35, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Блэкаут в Бишкеке: энергетики объяснили причину

    В компании «Национальной электрической сети Кыргызстана» назвали причину масштабного отключения электроэнергии в Бишкеке и некоторых районах Чуйской области, передает собственный корреспондент агентстваKazinform.

    Центр Петропавловска остался без света
    Фото: freepik.com

    — Во время проведения ремонтных работ, проводимых в рамках подготовки к зимнему сезону, на отдельных линиях электропередачи возникла недостаточная пропускная способность, что привело к временным сбоям в электроснабжении, — сообщили в НЭСК.

    По предварительным данным, внештатная ситуация произошла из-за отключения линии ВЛ-220 «Кара-Балта — Главная». Энергетики оперативно приняли меры по восстановлению электроснабжения, уточнению причин произошедшего и предотвращению повторных отключений.

    На текущий момент энергетическая система работает в штатном режиме. Ведется круглосуточный мониторинг и принимаются все необходимые меры для надежного и стабильного электроснабжения потребителей.

    Напомним, 18 июня в Бишкеке произошел массовый блэкаут. Министерство энергетики КР подтвердило факт нештатной ситуации, повлекшей отключение электроэнергии в столице Кыргызстана и близлежащих районах. Позже подача электроэнергии была возобновлена. Блэкаут вызвал проблемы с
    водоснабжением в столице.

    Теги:
    Электроэнергия Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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