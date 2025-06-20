Блэкаут в Бишкеке: энергетики объяснили причину

— Во время проведения ремонтных работ, проводимых в рамках подготовки к зимнему сезону, на отдельных линиях электропередачи возникла недостаточная пропускная способность, что привело к временным сбоям в электроснабжении, — сообщили в НЭСК.

По предварительным данным, внештатная ситуация произошла из-за отключения линии ВЛ-220 «Кара-Балта — Главная». Энергетики оперативно приняли меры по восстановлению электроснабжения, уточнению причин произошедшего и предотвращению повторных отключений.

На текущий момент энергетическая система работает в штатном режиме. Ведется круглосуточный мониторинг и принимаются все необходимые меры для надежного и стабильного электроснабжения потребителей.

Напомним, 18 июня в Бишкеке произошел массовый блэкаут. Министерство энергетики КР подтвердило факт нештатной ситуации, повлекшей отключение электроэнергии в столице Кыргызстана и близлежащих районах. Позже подача электроэнергии была возобновлена. Блэкаут вызвал проблемы с

водоснабжением в столице.