Благоустройство в Алматы переходит на единый стандарт

Речь идет о масштабной модернизации улично-дорожной сети и общественных пространств в рамках программы «Біз — Алматы».

Как сообщил заместитель акима города Алмасхан Сматлаев, в акимате поэтапно разрабатывается проектно-сметная документация по улицам с высокой транспортной и пешеходной нагрузкой. Основная цель — повысить безопасность, комфорт и связанность городской среды.

— Каждый проект рассматривается комплексно: безопасность движения, удобные тротуары, озеленение, освещение, приоритет общественного транспорта и развитие велоинфраструктуры, — подчеркнул замакима на брифинге в региональной службе коммуникаций.

В настоящее время продолжаются работы, которые планируется завершить в 2026 году, в том числе:

капитальный ремонт Рощи имени Баума;

капитальный ремонт русла реки Есентай

(от проспекта Аль-Фараби до проспекта Рыскулова);

(пересечение улиц Байтурсынова и Сатпаева);

(от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби);

строительство территории севернее парка «Южный»;

преобразование территории вдоль улицы Пушкина

(от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя).

В марте 2026 года планируется начало реализации проектов на ряде ключевых магистралей и общественных территорий, включая крупные улицы, бульвары и парки. В этом году благоустройство затронет следующие улицы и общественные пространства:

ул. Розыбакиева

ул. Жарокова

ул. Сатпаева

ул. Мусрепова

ул. Мендикулова

Аэропортовское озеро

Парк Первого Президента

Парк в мкр. Кемел

пр. Сейфуллина

ул. Тимирязева

ул. Жандосова

пр. Абая

ул. Майлина

ул. Жолдасбекова

бульвар Бухар-Жырау

ул. Масанчи.

В 2027 году работы будут продолжены на других значимых участках города, охватывая как центральные, так и периферийные районы.

В следующем году планируется реализация новых проектов по следующим адресам:

пр. Достык (2)

ул. Кунаева

пр. Абылай хана

ул. Наурызбай батыра

пр. Назарбаева

ул. Толе би

Японский сад (по ул. Сатпаева)

ул. Байтурсынова

ул. Мынбаева

ул. Шевченко

ул. Кабанбай батыра

ул. Гоголя

ул. Жандосова (2)

набережная реки Есентай

(южнее Аль-Фараби) — 2.

Алмасхан Сматлаев отметил, что все проекты разрабатываются в рамках единого стандарта комплексного благоустройства, который охватывает весь жизненный цикл общественных пространств — от проектирования до эксплуатации.

— Мы уходим от ситуации, когда каждый объект делается по разным правилам. Теперь есть единые методические документы и понятные требования для всех, — сказал он.

В рамках программы планируется привести в соответствие новым стандартам десятки улиц и несколько крупных зеленых зон. Ключевыми принципами станут безбарьерная среда, защита зеленых насаждений, автоматизированный полив, единая система освещения и вынос инженерных сетей под землю.

Ранее вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов рассказал об особенностях строительства в сейсмоопасных зонах в рамках нового Строительного кодекса. По его словам, если в Алматы на территориях выявят тектонические разломы, то там жилое строительство будет запрещено. На таких участках будут созданы рекреационные зоны — парки, скверы и пространства для отдыха.