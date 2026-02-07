РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:42, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Благоустройство в Алматы переходит на единый стандарт

    В Алматы поэтапно обновят ключевые улицы, бульвары и парки в рамках формирования новой модели городской среды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: РСК Алматы

    Речь идет о масштабной модернизации улично-дорожной сети и общественных пространств в рамках программы «Біз — Алматы».

    Как сообщил заместитель акима города Алмасхан Сматлаев, в акимате поэтапно разрабатывается проектно-сметная документация по улицам с высокой транспортной и пешеходной нагрузкой. Основная цель — повысить безопасность, комфорт и связанность городской среды.

    — Каждый проект рассматривается комплексно: безопасность движения, удобные тротуары, озеленение, освещение, приоритет общественного транспорта и развитие велоинфраструктуры, — подчеркнул замакима на брифинге в региональной службе коммуникаций.

    В настоящее время продолжаются работы, которые планируется завершить в 2026 году, в том числе:

    • капитальный ремонт Рощи имени Баума;
    • капитальный ремонт русла реки Есентай
      (от проспекта Аль-Фараби до проспекта Рыскулова);
    • капитальный ремонт «Аллеи геологов»
      (пересечение улиц Байтурсынова и Сатпаева);
    • благоустройство территории вдоль пр. Достык
      (от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби);
    • создание Музея науки для детей;
    • строительство территории севернее парка «Южный»;
    • преобразование территории вдоль улицы Пушкина
      (от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя).

    В марте 2026 года планируется начало реализации проектов на ряде ключевых магистралей и общественных территорий, включая крупные улицы, бульвары и парки. В этом году благоустройство затронет следующие улицы и общественные пространства:

    • ул. Розыбакиева
    • ул. Жарокова
    • ул. Сатпаева
    • ул. Мусрепова
    • ул. Мендикулова
    • Аэропортовское озеро
    • Парк Первого Президента
    • Парк в мкр. Кемел
    • пр. Сейфуллина
    • ул. Тимирязева
    • ул. Жандосова
    • пр. Абая
    • ул. Майлина
    • ул. Жолдасбекова
    • бульвар Бухар-Жырау
    • ул. Масанчи.

    В 2027 году работы будут продолжены на других значимых участках города, охватывая как центральные, так и периферийные районы.

    В следующем году планируется реализация новых проектов по следующим адресам:

    • пр. Достык (2)
    • ул. Кунаева
    • пр. Абылай хана
    • ул. Наурызбай батыра
    • пр. Назарбаева
    • ул. Толе би
    • Японский сад (по ул. Сатпаева)
    • ул. Байтурсынова
    • ул. Мынбаева
    • ул. Шевченко
    • ул. Кабанбай батыра
    • ул. Гоголя
    • ул. Жандосова (2)
    • набережная реки Есентай
      (южнее Аль-Фараби) — 2.

    Алмасхан Сматлаев отметил, что все проекты разрабатываются в рамках единого стандарта комплексного благоустройства, который охватывает весь жизненный цикл общественных пространств — от проектирования до эксплуатации.

    — Мы уходим от ситуации, когда каждый объект делается по разным правилам. Теперь есть единые методические документы и понятные требования для всех, — сказал он.

    В рамках программы планируется привести в соответствие новым стандартам десятки улиц и несколько крупных зеленых зон. Ключевыми принципами станут безбарьерная среда, защита зеленых насаждений, автоматизированный полив, единая система освещения и вынос инженерных сетей под землю.

    Ранее вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов рассказал об особенностях строительства в сейсмоопасных зонах в рамках нового Строительного кодекса. По его словам, если в Алматы на территориях выявят тектонические разломы, то там жилое строительство будет запрещено. На таких участках будут созданы рекреационные зоны — парки, скверы и пространства для отдыха.

    Теги:
    Дороги Алматы Озеленение Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Автор
