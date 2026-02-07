Благоустройство в Алматы переходит на единый стандарт
В Алматы поэтапно обновят ключевые улицы, бульвары и парки в рамках формирования новой модели городской среды, передает корреспондент агентства Kazinform.
Речь идет о масштабной модернизации улично-дорожной сети и общественных пространств в рамках программы «Біз — Алматы».
Как сообщил заместитель акима города Алмасхан Сматлаев, в акимате поэтапно разрабатывается проектно-сметная документация по улицам с высокой транспортной и пешеходной нагрузкой. Основная цель — повысить безопасность, комфорт и связанность городской среды.
— Каждый проект рассматривается комплексно: безопасность движения, удобные тротуары, озеленение, освещение, приоритет общественного транспорта и развитие велоинфраструктуры, — подчеркнул замакима на брифинге в региональной службе коммуникаций.
В настоящее время продолжаются работы, которые планируется завершить в 2026 году, в том числе:
- капитальный ремонт Рощи имени Баума;
- капитальный ремонт русла реки Есентай
(от проспекта Аль-Фараби до проспекта Рыскулова);
- капитальный ремонт «Аллеи геологов»
(пересечение улиц Байтурсынова и Сатпаева);
- благоустройство территории вдоль пр. Достык
(от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби);
- создание Музея науки для детей;
- строительство территории севернее парка «Южный»;
- преобразование территории вдоль улицы Пушкина
(от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя).
В марте 2026 года планируется начало реализации проектов на ряде ключевых магистралей и общественных территорий, включая крупные улицы, бульвары и парки. В этом году благоустройство затронет следующие улицы и общественные пространства:
- ул. Розыбакиева
- ул. Жарокова
- ул. Сатпаева
- ул. Мусрепова
- ул. Мендикулова
- Аэропортовское озеро
- Парк Первого Президента
- Парк в мкр. Кемел
- пр. Сейфуллина
- ул. Тимирязева
- ул. Жандосова
- пр. Абая
- ул. Майлина
- ул. Жолдасбекова
- бульвар Бухар-Жырау
- ул. Масанчи.
В 2027 году работы будут продолжены на других значимых участках города, охватывая как центральные, так и периферийные районы.
В следующем году планируется реализация новых проектов по следующим адресам:
- пр. Достык (2)
- ул. Кунаева
- пр. Абылай хана
- ул. Наурызбай батыра
- пр. Назарбаева
- ул. Толе би
- Японский сад (по ул. Сатпаева)
- ул. Байтурсынова
- ул. Мынбаева
- ул. Шевченко
- ул. Кабанбай батыра
- ул. Гоголя
- ул. Жандосова (2)
- набережная реки Есентай
(южнее Аль-Фараби) — 2.
Алмасхан Сматлаев отметил, что все проекты разрабатываются в рамках единого стандарта комплексного благоустройства, который охватывает весь жизненный цикл общественных пространств — от проектирования до эксплуатации.
— Мы уходим от ситуации, когда каждый объект делается по разным правилам. Теперь есть единые методические документы и понятные требования для всех, — сказал он.
В рамках программы планируется привести в соответствие новым стандартам десятки улиц и несколько крупных зеленых зон. Ключевыми принципами станут безбарьерная среда, защита зеленых насаждений, автоматизированный полив, единая система освещения и вынос инженерных сетей под землю.
Ранее вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов рассказал об особенностях строительства в сейсмоопасных зонах в рамках нового Строительного кодекса. По его словам, если в Алматы на территориях выявят тектонические разломы, то там жилое строительство будет запрещено. На таких участках будут созданы рекреационные зоны — парки, скверы и пространства для отдыха.