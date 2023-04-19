Благоустройство городов, собственное производство, инициативные и слышащие народ чиновники – новые поручения Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное совещание по вопросам социально-экономического развития страны. О чём говорил Президент и какие новые задачи предстоит решать Правительству и акимам, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Неблагоустроенность городов ухудшает репутацию страны

Глава государства говорил о вопросах, которые непосредственно касаются жизни миллионов казахстанцев. Президент посоветовал акимам ходить пешком по улицам своих городов, поскольку казахстанские города, включая окраины столицы, выглядят «неважно».

«Надо обратить самое серьёзное внимание на обустройство наших городов и столицы. Надо признать, наши города выглядят неважно. Детские площадки не оборудованы, дома ветшают. Когда мы бываем за границей, при гораздо меньших бюджетах города выглядят очень прилично, чисто. Это работа муниципальных властей, с другой стороны и отношение самих горожан. Чего у нас нет в достаточной мере. Мы сталкиваемся с тем, что горожане небрежно безалаберно относятся к своим улицам, домам и прочее. Это работает на ухудшение репутации нашей страны», – отметил Президент.

Чтобы видеть ситуацию не в отчётах подчинённых и коммунальных служб, градоначальники обязаны чаще смотреть на реальную ситуацию вживую.

«Акимы должны пешком ходить по своим городам, населенным пунктам. Это касается и столицы», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства точечно прокомментировал некоторые из докладов региональных акимов, продемонстрировав информированность и о региональной проблематике.

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Персональная ответственность представителей власти за реформы

В частности, Касым-Жомарт Токаев остановился на работе акима Мангистауской области Нурлана Ногаева:

«Необходимо оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва. В целом, Жанаозен – моногород, который полностью зависит от нефтегазовой отрасли. С учётом этого был принят комплексный план развития города Жанаозен. Нужно полностью реализовать этот документ. Правительство также ответственно за его исполнение».

Фото: kapital.kz

Президент отметил, что нужно всерьез задуматься о будущем молодёжи региона. Новое поколение хочет работать в основном в нефтяном секторе. Но что будет, когда запасы нефти на месторождениях будут исчерпаны. Поэтому уже сейчас нужно создавать условия для освоения молодым поколением других специальностей, например, в сфере IT.

Президент также обозначил приоритеты работы акима Павлодарской области Асаина Байханова.

«Модернизация Экибастузского энергоузла является приоритетной задачей. Правительству и акимату нужно обеспечить своевременный запуск первого энергоблока ГРЭС-1 и строительство двух новых блоков ГРЭС-2. Это проекты странового масштаба. Что касается модернизации Экибастузской ТЭЦ и подготовки к следующему отопительному сезону, все планы должны быть реализованы в полном объеме и точно в срок. Повторение прошлогодней кризисной ситуации недопустимо», – подчеркнул Президент.

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Стоит отметить, что впервые на совещании такого уровня присутствовали и выступали представители маслихатов. Президент отметил, что Казахстан – единственное в нашем геополитическом регионе государство, которое встало на путь масштабных реформ. И каждый представитель государственной власти персонально ответственен за претворение этих реформ в жизнь.

«Каждый из присутствующих на сегодняшнем заседании должен осознавать высокую персональную ответственность прежде всего перед народом, перед жителями своего региона, города, района или села. Именно от ваших решений и действий зависит настоящее и будущее нашей страны. Поэтому нельзя ограничиваться только решением текущих оперативных вопросов. Вы должны стать государственниками-реформаторами. Главная цель всех реформ – повышение качества жизни граждан», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: t.me/aqorda_resmi

По словам Президента, нужно увеличивать доходы населения, создавать комфортную для проживания среду, обеспечивать безопасность и расширять возможности для всестороннего развития граждан. Глава государства отметил, что реализация всех намеченных преобразований возможна только в условиях сильной рыночной экономики.

На что должна быть нацелена рыночная экономика страны

Президент отметил, что сейчас мы живём в очень непростых условиях. Разрыв традиционных экономических и логистических связей сопровождается рекордной инфляцией, замедлением мировой экономики, нарастанием долгового бремени государств. Множатся торговые барьеры и растет взаимное недоверие между государствами. Природная рента больше не является устойчивым источником благосостояния страны. В этих условиях необходимо перейти к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан. Поэтому Глава государства поручил Правительству искать дополнительные источники роста и быть по-хорошему более амбициозным в том, что касается обеспечения экономического роста.

«По расчетам экспертов, для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем дохода необходимо обеспечить ежегодный рост на уровне 6%, то есть в полтора раза выше текущих темпов», – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что инерционные темпы роста экономики за последние 10 лет привели к тому, что Казахстан застрял в «ловушке среднего дохода». Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не за горами.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев разъяснил, что значит оказаться в «ловушке среднего дохода».

«Если привести пример аналогии с людьми, это когда ты зарабатываешь больше, чем бедные, но и нет стимула к росту. Мы не плохо живем, у нас всё есть, но мы не можем вырваться из этой «ловушки среднего дохода». Чтобы из неё вырваться, недостаточно просто показывать большой экономический рост. Мы можем его добиться и за счет нефти. К примеру, завтра, условно, что-то случится, и цена на нефть вырастет до 140 долларов за баррель, тогда у нас экономический рост легко может быть и 6%, и 7%. Но от этого ничего не изменится, он будет достигнут благодаря ценам на нефть. Для того, чтобы вырваться из «ловушки среднего дохода», нужна диверсификация экономики, то есть уход от сырьевого сектора», – поделился мнением эксперт.

По его словам, если Казахстан сможет провести экономические реформы, в том числе и разработать и принять новый Налоговый кодекс, начать обеспечивать рост ВВП не за счет нефтеперерабатывающего сектора, то, возможно, в течение 5-7 лет удастся вырваться из этой ловушки.

В дополнение к общесистемным мерам, Президент поручил также построить эффективно действующий «экономический лифт» для предпринимателей. О том, почему предпринимательский класс важен для экономического прогресса можно прочитать здесь.

Основная причина рекордной инфляции и сельское хозяйство

По словам Президента, в феврале текущего года инфляция достигла своего пика в 21,3%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет. Более половины ежемесячных расходов казахстанцев тратится на продукты питания. Произошел небывалый рост цен на продовольственные товары.

«Действия Правительства недостаточны. Запреты и ограничительные меры имеют лишь временный эффект. Хотя такие шаги и переломят ход проблемы, но не позволяют избавиться от нее навсегда, а можно даже сказать, усугубляют проблему», – отметил Глава государства.

По мнению Президента, причина продовольственной инфляции в отсутствии реального результата в развитии сельского хозяйства. Объёма товаров, производимых в стране, недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Страна зависит от импорта. В этой связи Касым-Жомарт Токаев поручил Кабмину «пройтись» по всей цепочке от производства до прилавка и понять, где происходит удорожание.

Помимо увеличения объёма выпускаемой отечественной продукции, для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы. Поэтому, как отметил Президент, нужно более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК.

«Необходимо ускорить работу по созданию современной инфраструктуры хранения и сбыта сельхозпродукции. Во многом именно её отсутствие приводит к избыточным посредническим структурам и накрутке цен. При ежегодном сборе более 8 миллиона тонн овощей и картофеля общая вместимость овощехранилищ составляет всего 1,7 миллиона тонн. Да и то, это, похоже, завышенная цифра», – посетовал Глава государства.

Фото: t.me/aqorda_resmi

При этом 60% овощехранилищ страны не оборудованы холодильными установками, срок эксплуатации 30% складских помещений превышает 20 лет. В результате потери при хранении достигают астрономических 35-40% от объемов заготовленной продукции. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству системно заняться решением этой проблемы.

«Особо хочу отметить, что инфляция в Казахстане имеет также монетарный характер. Поэтому к решению вопросов инфляции должен полноценно подключиться Национальный банк. Задача контроля инфляции первоочередная для Национального банка и Правительства. Ожидаю слаженной и профессиональной работы», – дал поручение Президент.

Наращивание собственного производства

Глава государства отметил, что важнейшим приоритетом политики государства является наращивание собственного производства. В прошлом году был принят закон «О промышленной политике». Одной из его главных новелл было требование по обеспечению отечественных предприятий доступным сырьем. Однако, основной объём производимого металла по-прежнему уходит на экспорт, а это недополученная добавленная стоимость внутри страны. Модель простого экспорта сырья уже не работает. Требуется создание новых заводов и переделов внутри страны. Президент сообщил, что Правительство прорабатывает дополнительные нормативно-правовые механизмы, которые должны быть введены в действе уже в первой половине 2023 года.

Актуальным остается вопрос локализации отечественных предприятий. По мнению Президента, уровень локализации следует неуклонно повышать, идти от простого к сложному.

«Такие примеры уже имеются, но есть также факты подмены понятий за счет ложной локализации. Это ведет к субсидированию импорта, что нежелательно. Нам нужна подлинная индустриализация», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Расширение кредитования экономики для развития МСБ

Глава государства сообщил, что отечественные банки будут вовлечены в работу по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций.

«Необходимо расширить возможности банковского сектора по кредитованию крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Соответствующее поручение мною дано в рамках Указа о мерах по расширению кредитования экономики. Вместе с тем за бортом доступного банковского кредитования остается малый и средний бизнес. При этом мы знаем, что у банков деньги есть и они готовы финансировать прозрачно работающих предпринимателей», – отметил Глава государства.

Помимо перенастройки работы самих банков, планируется усилить цифровизацию денежных потоков и интеграцию информационных систем банков и органов госдоходов.

«Налоговые льготы следует переориентировать в основном на привлечение инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологичного экспорта. Хотел бы, чтобы все поняли мою позицию: всю экономическую политику мы должны подчинить задаче диверсификации экономики, ее индустриализации и, в конечном счете, привлечению инвестиций. Акимы всех уровней должны повседневно думать о привлечении инвестиций и создании рабочих мест, а Правительство обязано им помогать в этом», – считает Глава государства.

С другой стороны, Президент отметил, что налоговая политика должна быть стимулирующей и гибкой.

Инвестполитика должна быть более «приземлённой»

Глава государства вновь акцентировал внимание кабинета министров и акимов на активизацию привлечения инвестиций. В прошлом году был привлечён рекордный объем в $28 млрд. Однако наибольший объем вложений, более 43% от общей суммы, традиционно пошёл в горнодобывающий сектор, тогда как инвестиции в обрабатывающую промышленность составили всего пятую часть. По мнению Главы государства, инвестполитика должна быть более «приземлённой».

«Зарубежным инвесторам следует предлагать вкладывать в конкретные проекты, формировать готовые пакетные решения», – подчеркнул Президент.

Об инвестиционном потенциале страны можно прочитать здесь. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев считает необходимым закрепить сопровождение со стороны сотрудников прокуратуры за каждым значимым инвестиционным проектом.

Новая тарифная политика и цены на бензин

Президент сообщил, что предстоит кардинально перестроить работу по дальнейшему развитию инфраструктуры, в первую очередь коммунальной. Провальная работа по обеспечению теплом прошедшей зимой 2022 года и износ сетей до 80% в некоторых городах вынуждают перейти на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции».

«Мы не одни в данном регионе, у всех цены на топливо выше, чем у нас. Следовательно, все субсидии государства уходят в экономику других стран. Мы либо постепенно повысим тарифы и приблизим их к рынку, либо останемся вовсе без инфраструктуры во всех городах и сёлах», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, к вопросу о тарифах на бензин и дизельное топливо стоит подойти таким же образом.

«Средства должны быть направлены на реализацию новых нефтяных и газовых проектов, модернизацию НПЗ, а не на увеличение доходов посредников. Поэтому Правительство должно принять дополнительные меры по повышению налоговой отдачи для государства при пересмотре цен на нефтепродукты», – считает Глава государства.

Кроме того, Президент поручил проработать вопрос введения «социальных норм потребления» регулируемых товаров и услуг, как это делается в международной практике.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Провал реформы по ОСИ

Президент отметил, что с внедрением реформы по ОСИ поторопились.

«Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача – обеспечить людей качественными и прозрачными услугами – не выполняется», – резюмировал Президент.

В то же время, по его словам, данная реформа предполагала создание первой ступени в системе местного самоуправления. Поэтому оставлять без должного внимания эту задачу нельзя. Поэтому в этом вопросе нужна выверенная инфраструктурная политика.

Низкое качество реализации реформ

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: нужно признать, что заявленные реформы продвигаются медленно.

«Сегодня я остановился на пробелах в осуществлении наших реформ. По сути, главным камнем преткновения в получении ощутимых результатов стало низкое качество их реализации. Причины разные. Это отсутствие ответственного отношения к своей работе, низкая активность многих госслужащих и руководителей госорганов. И это особенно проявляется в ходе освоения бюджетных средств», – посетовал Глава государства.

Поэтому, по мнению Президента, государственным менеджерам потребуется воля для искоренения старых методов работы.

Обновление планов

Ввиду последних глобальных событий и тенденций Глава государства поручил обновить Стратегию-2050.

«Это будет документ, определяющий долгосрочное видение и ключевые приоритеты социально-экономического и общественно-политического развития страны», – заявил Глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев также поручил обновить действующий Национальный план развития до 2025 года, который, по его мнению, также исчерпал свои возможности.

«Данный документ должен охватить весь комплекс вопросов государственного развития, в том числе положения моей предвыборной программы. Кроме того, в него следует включить основные элементы предвыборной программы партии Аmanat, победившей на выборах в Мажилис, а также учесть рациональные предложения программ других партий», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Новые подходы к национальной безопасности

Также, по мнению Главы государства, стране требуются новые подходы к обеспечению нацбезопасности. Президент поручил актуализировать соответствующую Стратегию. Обновления требует и Концепция внешней политики страны, поскольку она принималась в совершенно других геополитических условиях.

«Сегодня в мире произошли серьёзные изменения. Поэтому особое внимание следует уделить вопросам внутренней безопасности, усиления обороноспособности, повышения авторитета Казахстана и всего центральноазиатского региона на международной арене», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе совещания Глава государства затронул все основные аспекты социально-экономической жизни государства и дал конкретные поручения Правительству, Нацбанку и акимам на местах. Некоторые поручения должны быть исполнены уже в первой половине текущего года.