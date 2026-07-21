Бизнесу вернули 469 млн теңге: нарушения выявили в Алматинской области

С начала 2026 года прокуратура Алматинской области защитила права более 2,3 тыс. предпринимателей, устранив 65 нарушений, препятствовавших ведению бизнеса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

С начала года прокуроры выявили и устранили 65 случаев нарушения прав бизнеса, защитили права свыше 2300 предпринимателей, отменили 3 акта, препятствовавших развитию бизнеса, в их пользу взысканы 469 млн теңге.

За допущенные нарушения прав предпринимателей к дисциплинарной ответственности привлечено 25 должностных лиц, к административной ответственности — 34 должностных лица (за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность и нарушение порядка проведения государственного контроля субъектов предпринимательства).

Ведется досудебное расследование по п.1) ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество) в отношении бывшего государственного служащего, завладевшего обманным путем денежными средствами предпринимателей.

Прокуратура Алматинской области призывает предпринимателей, столкнувшихся с нарушением прав или административными барьерами обращаться по телефону: +7-708-525-50-81 либо в сall-центр 115.

Ранее в Шымкенте прокуратура пресекла факты незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей и инвесторов со стороны должностных лиц органов государственных доходов.