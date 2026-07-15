Двух сотрудников налоговых органов наказали в Шымкенте за нарушение прав бизнеса

В Шымкенте прокуратура пресекла факты незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей и инвесторов со стороны должностных лиц органов государственных доходов, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщили в надзорном органе, нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, проведенной совместно с Комитетом по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры.

Установлено, что одному из предпринимателей необоснованно выставили уведомление об устранении нарушений на сумму 466,5 млн тенге, хотя фактический размер выявленных нарушений составлял 28 млн тенге. По данным прокуратуры, незаконные действия государственного органа привели к существенному нарушению прав субъекта бизнеса.

По акту прокурорского надзора уведомление было отменено. Виновного сотрудника привлекли к административной ответственности по статье 173 Кодекса РК об административных правонарушениях и оштрафовали на 216 250 тенге.

Кроме того, к административной ответственности привлекли еще одного сотрудника налогового органа. Он нарушил права инвестора, несвоевременно сняв ограничения с банковских счетов предприятия.

Ранее сообщалось о том, что предприятие задолжало работникам 29 млн тенге в Мангистауской области.