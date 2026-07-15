Предприятие задолжало работникам 29 млн тенге в Мангистауской области

В ходе анализа установлено, что предприятие несвоевременно выплачивало заработную плату 165 сотрудникам.

Согласно статье 113 Трудового кодекса Республики Казахстан, заработная плата должна выплачиваться не реже одного раза в месяц и не позднее первой декады следующего месяца.

По акту прокурорского надзора задолженность перед работниками была полностью погашена. Общая сумма выплат составила 29 млн тенге.

Кроме того, за нарушение сроков выплаты заработной платы предприятие привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 87 Кодекса об административных правонарушениях. На него наложен штраф.

Ранее сообщалось о том, что более 1,6 тысячи жителей Мангистауской области не получили соцвыплаты к праздничным датам.