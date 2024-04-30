Бизнесмены из списка Forbes восстановят жилье пострадавшим от паводков в Костанайской области

Оказать помощь Костанайской области готовы представители крупного бизнеса: основатель холдинга ADD Capital Данияр Абулгазин, член совета директоров компании ERG Шухрат Ибрагимов, председатель совета директоров компаний «Аллюр» и «АгромашХолдинг» Андрей Лаврентьев, а также председатель правления «RG Brands» Тимур Калтаев. С последствиями паводков и объемом предстоящих восстановительных работ их ознакомил вице-премьер Канат Бозумбаев, передает агентство Kazinform.

В Костанае, Аркалыке, Амангельдинском, Джангельдинском, Карасуском и Костанайском районах еще сохраняется режим ЧС местного масштаба. В эвакуационных пунктах находятся 160 человек. С эвакуированными гражданами встретился Канат Бозумбаев и разъяснил им порядок возмещения ущерба, в том числе затопленных дач.

Фото: пресс-служба Правительства РК

- Тем, кому жилье восстановить невозможно, мы его построим, либо акимат его приобретет. Для тех, кому будет возможно восстановить жилье – акимат его отремонтирует. Это делается за счет спонсоров, меценатов, представителей бизнеса. Хотел бы подчеркнуть, что во многих социальных сетях выражается озабоченность сохранностью средств, которые крупный бизнес направляет на восстановление жилья пострадавшим. Хочу ответственно сказать, что средства в основном будут тратиться бизнесом самостоятельно. Они либо будут приобретать жилье для пострадавших, либо будут строить жилье, либо ремонтировать, - пояснил вице-премьер.

Как отметил Канат Бозумбаев, спонсоры будут напрямую платить местным или собственным строительным компаниям, исключая какое-либо влияние госслужащих на процесс покупки, ремонта или строительства домов за исключением выделения земли и привязки типового проекта.

Фото: пресс-служба Правительства

Отдельно вице-премьер остановился на выплате компенсаций и финансовой помощи. Свыше 3 тысяч заявлений поступило от жителей Костанайской области на единовременные выплаты. Финансовая помощь уже оказана почти 2 тысячам семей на общую сумму 705,2 млн тенге.

- Выплата 100 МРП всем пострадавшим находится в прерогативе местных исполнительных и представительных органов, то есть маслихатов и акиматов. Они определяют какую сумму кому и как выплачивать. Мы понимаем, что проблемы едины по всей стране, и мы на Оперативном штабе рекомендовали, чтобы 100 МРП выплатили всем, в том числе жителям, у кого подтопило дома, которых эвакуировали в рамках проводимых мероприятий, а также дачникам трех категорий: кто является владельцами дач, арендаторами и владельцами дач, для кого дача является единственным жильем, - отметил Канат Бозумбаев.

Также пострадавшие от паводков имеют право на компенсацию за утраченное и испорченное имущество в пределах 150 МРП.



В перечень такого имущества входят: предметы для хранения и приготовления пищи, предметы мебели для приема пищи, предметы мебели для сна, предметы средств информирования граждан, предметы средств водоснабжения и отопления в пределах.

Завершить специальным комиссиям все работы по оценке ущерба от паводков вице-премьер поручил до 10 мая.

Тем временем жителям Костанайского района уже начали выдачу квартир в одном из новых многоэтажных домов. На сегодняшний день районный акимат заключил порядка 30 договоров на предоставление жилья. Финансовую помощь жителям оказывает Фонд "Аяла" бизнесмена Данияра Абулгазина. Всего предприниматель приобретет квартиры для 65 семей Костанайского района и города Аркалыка на 1,5 млрд тенге из личных средств и еще 500 млн направит в Фонд "Демеу".

Фото: пресс-служба Правительства РК

- Мой дом ушел под воду наполовину в селе Алтынсарино. Его признали непригодным для проживания. Сразу же нам оказали большую поддержку, обеспечили всем необходимым. У меня трое детей, нам выдали трехкомнатную квартиру в новом доме. Большое вам спасибо!, - поблагодарила мецената жительница Костанайской области Асем Камалова.

До наступления холодов всех оставшихся без крова местные власти должны обеспечить жильем. В этом акимату Костанайской области помогут крупные предприниматели, которые приобретут и построят 378 домов и еще 638 домов отремонтируют.

Фото: пресс-служба Правительства РК

- В трудное для страны время никто не должен оставаться в стороне. В Костанайской области есть несколько наших предприятий, и наши сотрудники принимали активное участие в борьбе со стихией, экстренной эвакуации сельчан, в частности, детей из зоны затопления. В села близ Аркалыка была направлена наша спецтехника для сооружения дамб. Для тех, кто остался без крова, мы закупим готовое жилье, - сказал член совета менеджеров компании ERG Шухрат Ибрагимов.

Отметим, что акционеры-основатели Eurasian Resources Group выделили 400 млн в первые дни паводка и еще 40 млрд тенге на ликвидацию последствий стихии и поддержку жителей. На средства ERG также будет реконструирована дорожная и инженерная инфраструктура и школы в Костанайской области.

Предприниматель Андрей Лаврентьев сообщил, что направит в регион 3 млрд тенге. Эта сумма пойдет на строительство 140 домов либо приобретение 96 квартир, а также ремонт 400 домов. Ранее его компании перечислили 500 млн тенге в корпоративный фонд «Демеу Қазақстан қоры» на борьбу со стихией.

Фото: пресс-служба Правительства РК

- Трудное время сплачивает людей. Как только в Костанай пришла большая вода, более тысячи наших сотрудников вместе с сотрудниками акимата и специальных служб занимались укреплением дамб и помогали людям в распределительных пунктах. Это наша родная область, все наши предприятия находятся здесь. На выделенные средства будут приобретаться квартиры и строиться дома. Мы откликнулись на призыв Главы государства, и, я думаю, что мы эту работу вместе с Правительством обязательно сделаем, - сказал Андрей Лаврентьев.

В свою очередь компания RG Brands направит 1,46 млрд тенге на строительство и ремонт жилья в Костанайской области.

Кроме этого, из чрезвычайного резерва Правительства было перечислено 405 млн тенге на покупку домов для пострадавших от паводка в Аркалыке.

Напомним, что закрепление меценатов за отдельным регионом реализуется в Северо-Казахстанской области, где уже началось стрительство нового жилья. Здесь местным жителям решили помочь председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким, председатель совета директоров Kazakhmys Holding Эдуард Огай и председатель правления KAZ Minerals Management Эльдар Мамедов. Всего на ликвидацию последствий паводков компании Kazakhmys и KAZ Minerals направят 40 млрд тенге. А сооснователи Kaspi.kz - 20 млрд тенге.