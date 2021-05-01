Бизнесмен, создавший более 1000 рабочих мест, стал победителем проекта «100 новых лиц»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, сегодня Глава государства в режиме видеоконференц-связи провел встречу с победителями проекта «100 новых лиц Казахстана». Среди финалистов - бизнесмен, создавший более 1000 рабочих мест Таир Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Таир Баталов в 1997 году создал компанию Raimbek-Grain для продвижения зерна на мировой рынок. Благодаря его трудолюбию и целеустремленности, уже через два года компания становится членом GAFTA, которая регулирует до 80% мирового оборота на рынке зерновых.

В последующем он направляет усилия на создание производств по переработке сельхозпродукции. Сегодня небольшая компания выросла до крупного холдинга ASTAGRA, в состав которого входят 12 элеваторов с годовым оборотом почти полтора миллиона тонн, железнодорожный парк, в котором более 500 вагонов-хопперов для перевозки зерна и цистерн для перевозки растительных масел, заводы по переработке сои-бобов и рапса мощностью 100 тонн в сутки, завод экстракции полножирной сои производительностью 60 тонн в сутки, а также единственный на территории Средней Азии завод по производству семолины мощностью 45 тыс.тонн/год.

Реализация семолины осуществляется крупнейшими компаниями - мировыми производителями, такими как Barilla, De Cecco и MAKFA.

Благодаря успешно реализованным проектам Таир Баталов создал более 1000 рабочих мест, тем самым внес вклад в снижение уровня безработицы в стране.

В ближайшей перспективе он планирует ввести в действие макаронный завод и контейнерный сухой порт для отгрузки продукции.

Отметим, что группа компаний ASTAGRA является одной из ведущих компаний по экспорту твердой пшеницы, ячменя, семян льна, продуктов переработки и сотрудничает с первоклассными сюрвейерскими компаниями и крупнейшими судовладельцами, фрахтуя ежегодно более 60 кораблей.

Фото: margin.kz