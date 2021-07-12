Біз біргеміз: Из Туркестанской области в Мангыстау отгружено более 70 тонн кормов

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках акции «Біз біргеміз» аграрии Жетысайского района отгрузили 74 тонны прессованной травы в Мангыстаускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Кроме того, жетысайцы дополнительно отгрузят 60 тонн кормов. Стоит отметить, что только в прошлом году пострадавшие от потопа крестьяне села Оргебас Мактааральского района отгрузили один вагон фуража.

Напомним, в Мангыстауской области в связи с выпадением недостаточного количества осадков зафиксирована сильная засуха.

Между тем, в РГП «Казгидромет» озвучили прогноз засухи в регионах страны на июль 2021 года. Согласно разработанному статистическому прогнозу в июле ожидаются экстремально засушливые условия в отдельных пунктах Актюбинской области (Нура, Иргиз), Костанайской (Караменды, Амангельды), Атырауской (Кульсары), и в Мангыстауской области (Аккудук).















