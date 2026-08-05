Бывший вице-министр труда и соцзащиты населения РК получил новую должность

Аскар Биахметов назначен на должность руководителя аппарата Министерства национальной экономики РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Аскар Биахметов родился в 1975 году в Актюбинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, КазГЮА, Академию государственного управления при Президенте РК.

В 1993–2004 гг. работал в облфинуправлении, ПК «Профилакторий», Налоговом комитете, городском акимате, а также на руководящих позициях в управлениях казначейства и финансов Актюбинской области.

2004–2009 гг. — начальник департамента казначейства по Акмолинской области.

2009–2014 гг. — заведующий отделом Конституционного Совета РК.

2014–2015 гг. — директор департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК.

2015–2018 гг. — заместитель акима Актюбинской области.

2019–2020 гг. — советник первого заместителя Премьер-министра РК.

2020–2023 гг. — заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК.

2023–2024 гг. — заместитель руководителя Аппарата Правительства РК.

2024–2025 гг. — вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

С ноября 2025 года по настоящее время работал советником министра национальной экономики РК.

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