Бывший транспортный прокурор ВКО осуждён за попытку мошенничества

После данным следствия, в апреле 2025 года к экс-прокурору, через его водителя, обратился директор филиала транспортной компании.

— Бизнесмен пытался выяснить, как можно вернуть документы, изъятые в рамках уголовного дела. Несмотря на отсутствие полномочий и отношения к следствию, чиновник пообещал «решить вопрос» за 30 миллионов тенге, — сообщили в пресс-службе суда № 2 города Усть-Каменогорска.

Как пояснили в суде, для убеждения предпринимателя в своих возможностях, экс-прокурор заявил, что документы будут возвращены в течение десяти дней. Однако сам заявитель и его водитель, заподозрив неладное, обратились в КНБ. В результате оперативных мероприятий после передачи части суммы — 10 миллионов тенге и муляжа оставшихся 20 миллионов — подозреваемого задержали.

На судебном разбирательстве подсудимый признал свою вину, выразил раскаяние и просил не назначать ему реального срока лишения свободы. Тем не менее суд квалифицировал его действия как покушение на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 24 и пункт 2 части 4 статьи 190 УК РК).

Приговором суда бывший госслужащий лишён свободы на 3 года 9 месяцев с пожизненным запретом занимать должности на государственной и квазигосударственной службе. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Отмечается, что осужденный подал апелляционную жалобу. Приговор в законную силу не вступил.

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