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    21:26, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Как покупали лицензии на образование в Шымкенте

    В Шымкенте на скамье подсудимых оказались трое участников коррупционной сделки при выдаче лицензии на образовательную деятельность. Уголовное дело рассмотрено в межрайонном суде по уголовным делам города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Учитель, деньги, ақша мұгалім
    Коллаж: Kazinform

    Перед судом предстали бывший руководитель отдела лицензирования департамента обеспечения качества в сфере образования Шымкента М. Акбердиев, директор частной школы Д. Хасанова и заместитель директора другой частной школы — посредник М. Абдуллаев.

    Как установлено в ходе судебного разбирательства, директор частной школы Хасанова, желая получить лицензию на образовательную деятельность, передала через посредника Абдуллаева взятку в размере 2 миллионов тенге Акбердиеву — руководителю отдела лицензирования. Деньги предназначались для беспрепятственного оформления лицензии и соответствующих документов.

    Следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину всех участников сделки.

    Прокуратура требовала для всех подсудимых наказания в виде лишения свободы. Директор школы Хасанова и посредник Абдуллаев признали свою вину и просили суд ограничиться штрафами. Акбердиев свою вину не признал и настаивал на оправдании.

    Вынеся приговор, суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимых малолетних детей и раскаяние у двух из них. В то же время в отношении Акбердиева усмотрено отягчающее — нарушение присяги государственного служащего.

    Суд признал всех троих виновными.

    Директор школы Д. Хасанова признана виновной по ст. 367 ч. 2 УК РК (дача взятки должностному лицу в значительном размере). Назначен штраф — 53 320 000 тенге с пожизненным лишением права работать в госорганах.

    Посредник М. Абдуллаев признан виновным по ст. 368 ч. 1 УК РК (посредничество во взяточничестве). Ему назначен штраф в 20 000 000 тенге, также с пожизненным запретом занимать должности в госсекторе.

    Бывший чиновник М. Акбердиев признан виновным по ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки через посредника в значительном размере). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с пожизненным запретом на госслужбу.

    Приговор в законную силу пока не вступил.

    Ранее в Шымкенте осудили бывшего замруководителя управления строительства и его сообщников. Они признаны виновными в хищении и легализации более 83 миллионов тенге.

    Теги:
    Коррупция Образование Шымкент Взятка Суды
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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