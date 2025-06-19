Как покупали лицензии на образование в Шымкенте

Перед судом предстали бывший руководитель отдела лицензирования департамента обеспечения качества в сфере образования Шымкента М. Акбердиев, директор частной школы Д. Хасанова и заместитель директора другой частной школы — посредник М. Абдуллаев.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, директор частной школы Хасанова, желая получить лицензию на образовательную деятельность, передала через посредника Абдуллаева взятку в размере 2 миллионов тенге Акбердиеву — руководителю отдела лицензирования. Деньги предназначались для беспрепятственного оформления лицензии и соответствующих документов.

Следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину всех участников сделки.

Прокуратура требовала для всех подсудимых наказания в виде лишения свободы. Директор школы Хасанова и посредник Абдуллаев признали свою вину и просили суд ограничиться штрафами. Акбердиев свою вину не признал и настаивал на оправдании.

Вынеся приговор, суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимых малолетних детей и раскаяние у двух из них. В то же время в отношении Акбердиева усмотрено отягчающее — нарушение присяги государственного служащего.

Суд признал всех троих виновными.

Директор школы Д. Хасанова признана виновной по ст. 367 ч. 2 УК РК (дача взятки должностному лицу в значительном размере). Назначен штраф — 53 320 000 тенге с пожизненным лишением права работать в госорганах.

Посредник М. Абдуллаев признан виновным по ст. 368 ч. 1 УК РК (посредничество во взяточничестве). Ему назначен штраф в 20 000 000 тенге, также с пожизненным запретом занимать должности в госсекторе.

Бывший чиновник М. Акбердиев признан виновным по ст. 366 ч. 2 УК РК (получение взятки через посредника в значительном размере). Он приговорен к пяти годам лишения свободы с пожизненным запретом на госслужбу.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Шымкенте осудили бывшего замруководителя управления строительства и его сообщников. Они признаны виновными в хищении и легализации более 83 миллионов тенге.