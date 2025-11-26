Бывший супруг, сделавший акмолинку инвалидом, переведен в колонию-поселение

Как пишет адвокат, Зерендинским судом Акмолинской области под председательством судьи А. Каримовой бывший муж Алтынай был переведен в колонию-поселение. При этом сама потерпевшая узнала об этом совершенно случайно.

— Это практически свобода, отныне он до вечера может быть на свободе и возвращаться в колонию будет только для ночевки. Судья Каримова провела процесс тайно, без нашего ведома, без приглашения потерпевшей, которая стала инвалидом из-за жестокости собственного мужа и отца ее детей. Алтынай об этом узнала совершенно случайно, как оказалось, судебный акт состоялся еще 25 сентября, — написала Жанна Уразбахова.

Как уверяет адвокат, осужденный уже подавал на замену неотбытой части наказания, но в июле получил отказ от той же самой судьи из-за недостаточного исправления и неоднократных нарушений режима содержания. Всего у мужчины насчитывалось 18 нарушений.

Жанна Уразбахова также напомнила фабулу дела. В январе 2023 года бывший муж Алтынай был осужден на 6 лет за нанесение ей тяжких телесных повреждений, повлекших в результате ее инвалидность и потерю трудоспособности.

Алтынай пережила четыре операции, в феврале планируется пятая. Во время второй операции у Алтынай была остановка сердца, трепанация черепа, на 80% девушка потеряла зрение, у нее отсутствует лицевая кость, была трансплантация лицевых костей и черепа, чтобы восстановить целостность лица после размозжения.

В пресс-службе акмолинского областного суда пояснили, что при переводе вида учреждения закон не требует извещения потерпевших, ведь это не освобождение от наказания.

— А. был осужден приговором суда от 20 января 2023 года по п. 4 ч.2 ст. 106 УК РК к лишению свободы на 6 лет 8 месяцев, с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности, отбыл более 1/3 части срока наказания (3 года 6 месяцев). Суд учел мнение представителя учреждения, считающего ходатайство осужденного целесообразным, положительную характеристику администрации учреждения, наличие 5 поощрений, третей положительной степени поведения осужденного. Взысканные приговором суда гражданский иск, процессуальные издержки осужденным погашены, — пояснили в ведомстве.

Постановлением суда ходатайство осужденного было удовлетворено, и вид учреждения на оставшийся срок, а это 2 года 9 месяцев 19 дней, изменен на учреждение минимальной безопасности.

Между тем, как сообщила адвокат, 25 ноября суд удовлетворил восстановление сроков на подачу апелляционной жалобы потерпевшей. Защитник уже подала на обжалование перевода бывшего супруга Алтынай в колонию-поселение.

Напомним, ранее сообщалось, что убившая в состоянии аффекта супруга-тирана акмолинка освобождена из зала суда.