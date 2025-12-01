Бывший премьер-министр Пакистана и его супруга приговорены к 17 годам тюрьмы

Как пишет газета Dawn, Имран Хан и его жена были приговорены к тюремному сроку по делу о приобретении ювелирного набора, подаренного наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом во время официального визита в 2021 году, по цене, значительно ниже его стоимости. Они также были оштрафованы на сумму около 59 тысяч долларов (16,4 миллиона рупий).

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что тюремный срок Имрана Хана по этому делу начнется после истечения срока наказания по делу о коррупции на сумму 190 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что согласно законодательству Пакистана, премьер-министры, министры, бюрократы и высокопоставленные государственные чиновники обязаны сообщать о подарках, полученных от иностранных государственных деятелей, в департамент под названием «Тошахана». После чиновники могут выкупить эти подарки у департамента.

В ходе судебного разбирательства было заявлено, что Имран Хан приобрел комплект драгоценностей стоимостью около 285 тысяч долларов (80 миллионов рупий) за примерно 10 тысяч долларов (2,9 миллиона рупий).

Имран Хан и Бушра Биби на предыдущем судебном заседании отвергли все обвинения, заявив, что это «выдуманная и политически мотивированная попытка отстранить Имрана Хана от политики».

Хан был отстранен от должности в апреле 2022 года, не получив вотума доверия в Национальной ассамблее. Он был арестован 9 мая 2023 года в столице Исламабаде вооруженными формированиями. После его ареста по всей стране начались протесты, сторонники Хана вышли на улицы Исламабада, Равалпинди, Лахора, Карачи, Пешавара и многих других городов. Тогда погибли 9 человек и более 290 получили ранения. 12 мая 2023 года Хана освободили по решению суда. Повторно он был арестован полицией 5 августа 2023 года и отправлен в тюрьму после того, как суд вынес решение о его аресте по делу о коррупции. С того дня он находится в тюрьме.

