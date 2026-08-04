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    Бывший муж отрезал женщине часть уха в ВКО

    В Самарском районе Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту нападения на женщину с применением ножа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    нож
    Фото: pexels

    По словам пострадавшей, инцидент произошел 25 июля в одном из кафе села Самар. Она утверждает, что бывший супруг напал на нее прямо на рабочем месте и нанес несколько ножевых ранений.

    — Когда он приставил нож к моей шее, я изо всех сил попыталась оттолкнуть его руку. В этот момент он отрезал часть моего уха. Сейчас я прохожу лечение в больнице, — рассказала женщина.

    Она также заявила, что бывший супруг и ранее неоднократно угрожал ей ножом. По словам пострадавшей, она опасается за свою жизнь и безопасность шестерых детей.

    В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование.

    — Выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан и помещен под стражу. В отношении него вынесено защитное предписание, запрещающее любые контакты с потерпевшей. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, — сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

    В полиции добавили, что расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства департамента полиции ВКО.

    Ранее сообщалось, что конфликт двух мужчин закончился поножовщиной в Алматы.

    ВКО Восточно-Казахстанская область Полиция Нападение
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор