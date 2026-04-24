Бывший министр обороны Грузии приговорен к 10 годам за коррупцию

Тбилисский суд признал Бурчуладзе виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов в особо крупном размере.

Дополнительно постановлена конфискация имущества его семьи, включая виллу в Испании и дом в поселке Цкнети под Тбилиси. Ущерб по делу оценивается примерно в 8 млн лари (более $3 млн). Также ему запрещено занимать государственные должности сроком на два года.

Дело связано, в том числе, с закупкой МРТ-аппарата для военного госпиталя. По версии следствия, группа должностных лиц создала неконкурентные условия и завысила стоимость контракта на 1,3 млн лари.

По тому же делу осуждены и другие фигуранты. Бывший заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава и родственник экс-министра Васил Мхеидзе получили по 8 лет лишения свободы. Бывший глава департамента закупок Владимир Гудушаури, заключивший сделку со следствием, приговорен к 4 годам условно, штрафу и временному запрету на должности.

Сам Джуаншер Бурчуладзе частично признавал вину по эпизодам злоупотребления полномочиями, но отрицал обвинения в отмывании денег. На оглашение приговора он не явился, защита заявила о намерении обжаловать решение.

Бурчуладзе занимал пост министра обороны в 2021–2024 годах в правительстве Ираклия Гарибашвили, который также был приговорен в январе к пяти годам лишения свободы по соглашению о признании вины.

Напомним, что экс-глава оборонного ведомства Грузии был арестован в сентября прошлого года.

Ранее в марте того же года за крупную растрату госсредств был осужден на 9 лет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.



