    16:05, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Бывший министр обороны Грузии приговорен к 10 годам за коррупцию

    В Грузии бывшему министру обороны Джуаншеру Бурчуладзе назначено 10 лет лишения свободы по делу о коррупции и отмывании денежных средств, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на News Georgia.

    Фото: Civil Georgia

    Тбилисский суд признал Бурчуладзе виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов в особо крупном размере.

    Дополнительно постановлена конфискация имущества его семьи, включая виллу в Испании и дом в поселке Цкнети под Тбилиси. Ущерб по делу оценивается примерно в 8 млн лари (более $3 млн). Также ему запрещено занимать государственные должности сроком на два года.

    Дело связано, в том числе, с закупкой МРТ-аппарата для военного госпиталя. По версии следствия, группа должностных лиц создала неконкурентные условия и завысила стоимость контракта на 1,3 млн лари.

    По тому же делу осуждены и другие фигуранты. Бывший заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава и родственник экс-министра Васил Мхеидзе получили по 8 лет лишения свободы. Бывший глава департамента закупок Владимир Гудушаури, заключивший сделку со следствием, приговорен к 4 годам условно, штрафу и временному запрету на должности.

    Сам Джуаншер Бурчуладзе частично признавал вину по эпизодам злоупотребления полномочиями, но отрицал обвинения в отмывании денег. На оглашение приговора он не явился, защита заявила о намерении обжаловать решение.

    Бурчуладзе занимал пост министра обороны в 2021–2024 годах в правительстве Ираклия Гарибашвили, который также был приговорен в январе к пяти годам лишения свободы по соглашению о признании вины.

    Напомним, что экс-глава оборонного ведомства Грузии был арестован в сентября прошлого года.

    Ранее в марте того же года за крупную растрату госсредств был осужден на 9 лет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

    Серикбол Кошмаганбетов
