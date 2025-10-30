Бывший антикоррупционный следователь Олеся Кексель под домашним арестом — Генпрокуратура

Об этом на брифинге в сенате рассказал заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев.

— Как вам известно, начато досудебное расследование по фактам пыток. Буквально недавно санкцией суда ей применен домашний арест на два месяца, — сообщил заместитель генпрокурора.

Напомним, в 2019 году в Генпрокуратуру уже поступало заявление от гражданина, утверждавшего, что его принуждали к даче показаний, и в числе возможных участников называлась Кексель. Тогда МВД прекратило расследование, сославшись на отсутствие состава преступления.

Олеся Кексель вела дела экс-министра здравоохранения РК Жаксылыка Доскалиева, экс-премьер-министра РК Серика Ахметова, экс-исполняющей обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Ларисы Пак, а также дело экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева.