    12:28, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Бывшему президенту Южной Кореи продлили арест

    Суд в Сеуле в пятницу продлил срок заключения под стражей бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю еще на полгода, передает агентство Kazinform.

    Фото: Yonhap

    Как сообщает Yonhap, срок содержания под стражей должен был истечь 18 января. Но суд опасается риска уничтожения доказательств.

    Специальная группа прокуроров предъявила новое обвинение экс-президенту в предполагаемой операции с использованием беспилотников, которая, по их утверждению, была направлена ​​на провоцирование ответных действий со стороны Северной Кореи. Как заявил, специальный прокурор Чо-Ын Сок, бывший глава государства использовал это в качестве предлога для объявления военного положения в декабре 2024 года.

    Юн Сок Ёль подозревается в том, что отдал командиру прямой приказ отправить беспилотники в КНДР, не уведомив об этом министерство обороны Южной Кореи или Объединенный комитет начальников штабов.

    Напомним, бывшего президента обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью через кратковременное введение военного положения в декабре 2024 года.

    Юн Сок Ёль находится под стражей с июля, когда его во второй раз арестовали его по обвинениям, связанным с его неудавшимся введением военного положения в декабре.

    Супруга политика — бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи также находится под арестом с 12 августа. Ее обвиняют в махинациях с ценами на акции.

    В конце декабря 2025 года специальная группа прокуроров потребовала приговорить бывшего президента Юн Сок Ёля к 10 годам тюремного заключения. 

    Суды Южная Корея Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
