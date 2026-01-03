Бывшему президенту Южной Кореи продлили арест

Как сообщает Yonhap, срок содержания под стражей должен был истечь 18 января. Но суд опасается риска уничтожения доказательств.

Специальная группа прокуроров предъявила новое обвинение экс-президенту в предполагаемой операции с использованием беспилотников, которая, по их утверждению, была направлена ​​на провоцирование ответных действий со стороны Северной Кореи. Как заявил, специальный прокурор Чо-Ын Сок, бывший глава государства использовал это в качестве предлога для объявления военного положения в декабре 2024 года.

Юн Сок Ёль подозревается в том, что отдал командиру прямой приказ отправить беспилотники в КНДР, не уведомив об этом министерство обороны Южной Кореи или Объединенный комитет начальников штабов.

Напомним, бывшего президента обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении властью через кратковременное введение военного положения в декабре 2024 года.

Юн Сок Ёль находится под стражей с июля, когда его во второй раз арестовали его по обвинениям, связанным с его неудавшимся введением военного положения в декабре.

Супруга политика — бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи также находится под арестом с 12 августа. Ее обвиняют в махинациях с ценами на акции.

В конце декабря 2025 года специальная группа прокуроров потребовала приговорить бывшего президента Юн Сок Ёля к 10 годам тюремного заключения.