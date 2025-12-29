Бывшего президента Бразилии Болсонару временно освободили из-под стражи

По данным бразильских СМИ, экс-главу государства в течение нескольких месяцев беспокоила хроническая икота. Врачи приняли решение провести медицинское вмешательство: с помощью ультразвука был локализован диафрагмальный нерв, после чего пациенту ввели обезболивающий препарат. В медицинской команде сообщили, что процедура прошла успешно.

Незадолго до этого Болсонару также перенес операцию по удалению паховой грыжи в частной клинике DF Star в столице страны. По словам его супруги, хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

Проблемы со здоровьем бывший президент испытывает уже несколько лет. Он продолжает страдать от последствий нападения, произошедшего во время предвыборной кампании в 2018 году, когда получил ножевое ранение в область живота. После этого ему потребовалось несколько операций.

После завершения лечения Жаира Болсонару планируется вновь этапировать под стражу.

Напомним, Болсонару был осужден в сентябре, после того как его признали виновным в заговоре с целью помешать Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность президента после выборов 2022 года. Прокуроры тогда заявили, что заговор провалился только из-за отсутствия поддержки со стороны высшего военного руководства.

Позже стало известно, что Национальный конгресс Бразилии намерен резко уменьшить срок его заключения. Нижняя палата и сенат проголосовали за закон, который может сократить его 27-летний срок до двух лет.

Болсонару также заявил о поддержке кандидатуры своего сына, сенатора Флавио Болсонару, на предстоящих президентских выборах 2026 года.