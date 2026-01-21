РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:59, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Бывшего премьер-министра Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы

    Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в среду был признан виновным в пособничестве в кратковременном введении военного положения в 2024 году, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Yonhap

    Как сообщает Yonhap, команда специального прокурора Чо Ын-Сока добивалась для экс-премьера 15-летнего тюремного заключения. 

    Центральный районный суд Сеула назначил ему 23 года лишения свободы подтвердив, что объявление военного положения в Южной Корее 3 декабря 2024 года является восстанием.

    На прошлой неделе Центральный районный суд Сеула также вынес приговор по обвинениям, связанным с кратковременным введением военного положения, согласно которому приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту. 

    Суды Южная Корея Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
