11:59, 21 Январь 2026 | GMT +5
Бывшего премьер-министра Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы
Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в среду был признан виновным в пособничестве в кратковременном введении военного положения в 2024 году, передает агентство Kazinform.
Как сообщает Yonhap, команда специального прокурора Чо Ын-Сока добивалась для экс-премьера 15-летнего тюремного заключения.
Центральный районный суд Сеула назначил ему 23 года лишения свободы подтвердив, что объявление военного положения в Южной Корее 3 декабря 2024 года является восстанием.
На прошлой неделе Центральный районный суд Сеула также вынес приговор по обвинениям, связанным с кратковременным введением военного положения, согласно которому приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании аресту.