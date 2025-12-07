Биткоин резко подешевел, угрожая традиционным рынкам

В этом году биткоин неоднократно обновлял рекордные максимумы на ожиданиях от второго срока Дональда Трампа, который поддержал криптоиндустрию. Он назначил лояльных людей в ключевые регуляторные органы, помиловал некоторых предпринимателей, признанных виновными в преступлениях, и поручил создать национальный резерв биткоинов. Параллельно семья Трампа увеличила капитал криптоимперии на $1 млрд.

Однако после резкого роста биткоин стремительно подешевел и сейчас торгуется на 4% ниже уровней начала года.

7 октября биткоин стоил $126 тыс., а 10 октября уже $84 тыс. Масштабная распродажа сократила капитализацию криптовалют примерно на $1 трлн, а CEO Strategy — компании с 650 тыс. биткоинов — предупредил о приближении «криптозимы»

Триггером падения стал Трамп, который 10 октября пригрозил пошлинами в 100% на китайские товары. Рынки отреагировали паникой, и биткоин пережил крупнейшую однодневную распродажу в истории

В октябре пострадали в основном трейдеры с «вечными» фьючерсами и высоким плечом. В ноябре к распродажам присоединились обычные инвесторы, выводившие средства из биткоина и ETF — всего около $3,5 млрд

Обвал выявил фундаментальные слабости инфраструктуры: маркетмейкеры, стабилизировавшие рынок в обычные дни, исчезли, оставив рынок в хаосе

Дополнительный риск создаёт стейблкоин USDT от Tether, который стал основным источником ликвидности. По данным FT, качество резервов вызывает вопросы: компания держит всего 77% активов в низкорискованных инструментах вместо ожидаемых 98%. Обесценение резервов может привести к краху рынка

Слабость биткоина способна затронуть традиционные рынки, отмечают эксперты.

Проблемы биткоина могут предвещать более широкие потрясения: в ноябре и декабре в отдельные дни S&P 500 и Nasdaq 100 повторяли динамику криптовалюты.

