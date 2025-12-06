$6,8 млрд оборота: как растет крипторынок Казахстана и чего ожидать дальше

— Как Вы оцениваете текущий уровень развития крипторынка в Казахстане? На каком этапе зрелости находится отрасль сегодня?

— Сейчас рынок цифровых активов в Казахстане развивается в рамках дифференцированного регулирования. Согласно действующей редакции Закона РК «О цифровых активах», на территории РК запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением территории Международного финансового центра «Астана» и особого режима регулирования Национального банка Республики Казахстан.

Если говорить о рынке цифровых активов в МФЦА, то мы наблюдаем существенный рост. Совокупный оборот операций с цифровыми активами на платформах лицензированных в МФЦА провайдеров услуг цифровых активов (ПУЦА) за девять месяцев текущего года превысил 6,8 миллиарда долларов США, значительно превышая показатели за весь 2024 год.

Параллельно мы наблюдаем рост и инфраструктуры рынка. На сегодня в МФЦА действуют 29 лицензированных ПУЦА, из них 12 являются биржами цифровых активов. Количество клиентов также увеличивается: с порядка 141 тысячи в 2024 году до более 192 тысяч по итогам третьего квартала 2025 года.

В целом отрасль находится на этапе активного становления, но уже располагает необходимой инфраструктурой и демонстрирует признаки быстрого взросления.

— Сколько цифровых активов официально зарегистрированы и допущены к обращению в Казахстане через МФЦА?

— Регулятор МФЦА — AFSA — ведет так называемый «Green List» — перечень цифровых активов, допущенных к торгам для участников регуляторной песочницы. На сегодняшний день в этот список включено 113 цифровых активов. (Список доступен поссылке: Table of Digital Assets approved by the Astana Financial Services Authority for tradingby Digital Asset Service Providers licensed in the AIFC).

Важно подчеркнуть, что «Green List» распространяется именно на компании, работающие в рамках регуляторной песочницы. Участники, осуществляющие деятельность в полном регуляторном режиме, определяют порядок допуска цифровых активов на своей платформе в соответствии со своими внутренними положениями, принимая во внимание регуляторные требования, которые установлены Правилами МФЦА о деятельности с цифровыми активами.

— Как проходит процесс отбора цифровых активов для регистрации? Какие критерии учитываются при одобрении или отклонении?

— Если говорить о допуске цифровых активов к торгам в рамках регуляторной песочницы МФЦА (включение в «Green List»), процесс выглядит следующим образом.

Лицензированный в регуляторной песочнице МФЦА ПУЦА подает в Комитет заявку на конкретный цифровой актив, с которым планирует работать (обеспечить доступ к данному цифровому активу посредством своей платформы). Комитет проводит комплексный анализ цифрового актива и связанных с ним рисков, таких как риски эмитента, анонимность и прослеживаемость посредством соответствующих информационных систем и так далее. По итогам оценки материалы выносятся на рассмотрение коллегиального органа при Комитете, который вырабатывает рекомендацию о включении цифрового актива в «Green List» либо об отказе в таком включении.

Такой подход позволяет поддерживать развитие инноваций при сохранении необходимого уровня защиты инвесторов и финансовой стабильности.

​Что касается режима полного регулирования, лицензированные ПУЦА несут самостоятельную ответственность за допуск цифровых активов на свои платформы. Регуляторный режим устанавливает общие требования к листингу цифровых активов на платформах лицензированных бирж, а сами биржи обязаны обеспечить надлежащую проверку цифрового актива в рамках своих внутренних процедур контроля. При этом Комитет должен быть незамедлительно уведомлен после принятия решения о листинге конкретного цифрового актива.

Стоит также отметить, что в МФЦА действует специальный регуляторный режим для эмитентов фиатных и товарных стейблкоинов. Заявители, планирующие выпускать стейблкоины, то есть цифровые активы, привязанные к определенной валюте или стоимости товара, обязаны получить лицензию МФЦА на оказание платежных услуг с цифровыми активами в качестве эмитентов стейблкоинов.

В настоящее время наш регуляторный режим допускает выпуск фиатных стейблкоинов, привязанных к валютам G-10. Однако предусмотрена определенная гибкость: перечень валют обеспечения может быть расширен до других иностранных валют при наличии соответствующего разрешения Комитета. В отношении таких эмитентов основное внимание уделяется защите клиентских активов, обеспечивающих выпуск стейблкоинов, а также вопросам инвестирования резервов (вышеуказанные клиентские активы, которые используются для выпуска стейблкоина).

На сегодняшний день одна компания тестирует услуги в рамках данной лицензии, при этом наблюдается значительный интерес к выпуску собственных стейблкоинов на территории МФЦА, прежде всего со стороны бизнесов из Юго-Восточной Азии. AFSA, как и в регулировании иных финансовых услуг, применяет риск-ориентированный подход к данному виду деятельности и считает целесообразным развитие этой экосистемы в рамках регуляторной песочницы с определенными ограничениями, обеспечивающими ее устойчивый и контролируемый рост.

— В целом, как Вы оцениваете вовлеченность населения в рынок цифровых активов? Растет ли интерес со стороны обычных граждан?

— Мы фиксируем устойчивый рост вовлеченности населения в рынок цифровых активов. Как уже отмечалось, количество клиентов провайдеров услуг цифровых активов увеличилось с порядка 141 тысячи в 2024 году до более 192 тысяч по итогам третьего квартала 2025 года, то есть более чем на 50 тысяч за девять месяцев.

Эта динамика отражает возрастающий интерес со стороны розничных и профессиональных клиентов к регулируемым сервисам на площадке МФЦА.

— Какие изменения в регулировании крипторынка планируются в ближайшие годы?

— В ближайшие годы Комитет продолжит поэтапно совершенствовать регулирование рынка цифровых активов, опираясь на международные стандарты, результаты проектов в регуляторной песочнице и приоритетную задачу защиты инвесторов. Уже сегодня выбранный нами курс подтвержден на международном уровне: по итогам тематического обзора IOSCO (октябрь 2025 года) МФЦА признан одной из ведущих юрисдикций мира с полной имплементацией всех 10 приоритетных рекомендаций по регулированию рынков крипто- и цифровых активов и включен в отчет как пример лучшей практики.

Помимо этого, мы стремимся формировать реальные прикладные кейсы использования цифровых активов. Так, в сентябре 2025 года в рамках Astana Finance Days, AFSA совместно с Bybit Ltd. запустил инициативу по приему регуляторных платежей в стейблкоинах, и уже в октябре был осуществлен первый такой платеж. Это важный шаг в реализации поручения Главы государства по ускорению формирования полноценной экосистемы цифровых активов.

