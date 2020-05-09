Бисултан Амангалиев. История ветерана войны и журналистики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В этом году отмечается 75-летие Великой Победы, вместе с тем 100-летний юбилей отмечает Международное информационное агентство «Казинформ». За вековую деятельность агентство сменило много названий: Оренбургско-Тургайское отделение РОСТА, КазРОСТ, КазТАГ, КазААГ и, наконец, Казинформ. Но здесь всегда работали лучшие в своем деле специалисты. Одним из них является ветеран войны и труда Бисултан Амангалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бисултан Амангалиев родился 24 декабря 1925 года в Казталовском районе, ныне Западно-Казахстанской области. Имеет 8 детей, 15 внуков, 14 правнуков.

Ветеран войны и труда работал в редакции переводов КазТАГа (ныне «Казинформ» - прим. редактора) с 1954 по 1990 годы и являлся членом Союза журналистов СССР. Ранее Бисултан Амангалиев трудился в газетах «Қазақстан пионері» и «Социалистік Қазақстан». Начав с должности переводчика, в последующем стал редактором отдела переводов, заместителем главного редактора, заведующим редакцией республиканской, общесоюзной и иностранной информации.

«Материалы как в одном из филиалов ТАСС писались на русском языке. Поэтому переводческой работе уделялось самое серьезное внимание, с особой ответственностью относились к вопросам терминологии. Переводчиков отличало от других их коллег то, что все они умели осуществлять синхронный перевод. Ведь без этих навыков и умений работать в агентстве было бы нелегко, какой бы высокой не была квалификация специалиста. Дело в том, что постоянно нужно было обеспечивать немедленный перевод и передачу текстов, поступавших по телетайпу. Это хорошо поймет тот, кто знает трудности переводческой работы», - рассказал ранее в своем интервью МИА «Казинформ» Бисултан ага.

Бисултан ага отмечал, что при приеме человека на должность переводчика во внимание принимались уровень его образования, квалификации, эрудиции и кругозора, такие качества как ответственный подход к своим обязанностям, аккуратность и внимательность, работоспособность.

В свою очередь, дочь ветерана Гаухар Бисултановна вспомнила историю из жизни отца, еще в школьные годы Бисултан ага отличался любознательностью и отличной учебой, имел похвальные грамоты от руководства школы.

«Первое незабываемое событие в его жизни началось в школьные годы, когда в качестве поощрения за отличную учебу летом 1938 года был отправлен в Москву на экскурсию. Его воспоминания поразительны. Подумайте, как воспринять ученику пятого класса такую радость. Москва поразила своими масштабом, дружелюбием, музеями, метрополитеном, зоопарком. Это была настоящая школа воспитания. Молодым людям того времени казалось, что после такого события они должны вырасти достойными патриотами Родины, что имело безусловное значение в будущей воинской жизни», - говорит Гаухар Бисултановна.

Она также отметила, что прошло 75 лет с того исторического салюта победы, когда отгремели залпы Великой Отечественной войны. Это была победа, которой не знала история.

«Сегодня нельзя не вспоминать всех тех, кто ковал победу на фронтах войны и в тылу врага, но особые слова благодарности следует сказать главным участникам войны - солдатам, вынесшим всю тяжесть военного времени на своих плечах, среди которых был мой отец. Отцу сегодня 95 лет, он полон энергии, сил в соответствии своему возрасту и огромному энтузиазму жить», - подчеркнула дочь ветерана.

Война вошла в жизнь Бисултана Амангалиева, когда он был студентом педагогического училища города Джамбула (ныне - Тараз). Сообщение о начале войны потрясло всю страну. Накануне своего 18-летия, не успев окончить училище, он был призван в ряды Советской Армии, в феврале 1943 года.

Свою воинскую службу начал проходить в Ашхабадском военно-пехотном училище. 40-градусная жара ашхабадского климата, затем - 40-градусные сибирские морозы во время учебы в Тюменской военной школе автоматчиков №14. По решению военного командования дальнейшее военное обучение проходил в Нижне-Тагильской танковой школе на Урале, где и получил звание танкиста, башенного стрелка.

В дальнейшем в рядах первого Украинского фронта он принимал участие в боевых действиях в составе 228-го танкового батальона 52 гвардейской бригады, 3-ей танковой армии. Этот путь начался со станции Шепетовка на Украине и продолжился до Берлина - сердца Германии.

«Были ранения. При освобождении города Тернополь на Украине он получил тяжелое ранение, которое грозило потерей зрения на оба глаза. Советские войска наступлением глубоко продвинулись вперед, освобождая Польшу, фашистские войска перенесли свои действия на Западную Украину. Жестокие сражения велись за город Тернополь, окончившиеся победой наших войск. Вражеский снаряд пробил башню танка Бисултана Амангалиева, командир экипажа погиб. Будучи сильно раненым в глаза Бисултан Амангалиев, теряя сознание и ничего не видя, выпрыгнул из танка через люк наружу, следом выскочил радист. Их подобрали санитары. Далее началось лечение в военных госпиталях в течение шести месяцев в городах Житомир, Каменск-Подольск в Украине, которые были освобождены ранее», - рассказала его дочь.

В течение первых трех месяцев помощь медиков дала результаты, и на четвертый месяц слепота немного отступила. После шестимесячного лечения в городе Житомир руководство госпиталя приняло решение о возвращении домой, что огорчило Бисултана ага. И тут произошло невероятное событие, во что трудно поверить до сегодняшнего дня.

В госпиталь с фронта приехал майор, подошел к профессору и спросил про Бисултана, так как услышал разговор профессора медика с солдатом. Он поинтересовался о здоровье солдата и его ранении, а также спросил, почему профессор хочет отправить его домой. Затем майор поинтересовался родом войск молодого солдата и, услышав о танковых войсках, скомандовал ему сделать шаг вперед. Майор удивил Бисултана тем, что предложил ему служить дальше, сказав, что танкисты должны знать радиосвязь. Во время учебы в военных школах Бисултан Амангалиев проходил уроки азбуки Морзе и по работе с рацией. Таким образом, он и еще несколько выздоровевших солдат продолжили службу в армии.

Так начался следующий эпизод военной жизни солдата, полуслепого, но патриотичного исполнением долга перед Родиной в Великой Отечественной войне, которую он окончил с победой, как и мечтал все эти военные годы. Целый месяц длилась учеба на радиста Морзе. После тщательной подготовки бывший танкист стал радистом – морзистом, связистом 355-го батальона второй воздушной армии 30-го районного авиационного базирования под командованием маршала Советского Союза А. Новикова.

Бисултан ага участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии. Отслужил во всех трех родах войск. Вернулся домой в Казахстан только в ноябре 1945 года.

Бисултан Амангалиев имеет награды военного и мирного времени: ордена «Құрмет», Дружбы народов, Красной Звезды, Победы. Более 20 медалей, среди которых - «Ветеран труда», «100-летие газеты «Егемен Қазақстан».

В доме, где он живет, установлена памятная табличка.