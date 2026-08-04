«Было важно начать с победы»: в Team KZ прокомментировали разгромную победу над MIRAGE TEAM

Менеджер казахстанской команды Team KZ Руслан Боржиков прокомментировал победу над MIRAGE TEAM из Узбекистана в дисциплине Phygital Shooter на международном турнире «Игры будущего-2026» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

В стартовом матче группового этапа Team KZ одержала уверенную победу со счетом 3:0. Казахстанская команда выиграла две карты в Counter-Strike 2 — Mirage и Nuke, а также оказалась сильнее соперника в физическом этапе на карте Neo Dala в формате лазертага.

По словам Руслана Боржикова, команда ожидала подобного результата и была уверена в своих силах перед встречей с MIRAGE TEAM.

— Ожидаемый результат, на самом деле. Мы знали, что будет именно такой результат — тотальная доминация с нашей стороны, отдали всего лишь одну карту. В принципе, все ожидаемо, уверенно. Мы также хотим уверенно пройти весь день, — сказал менеджер Team KZ.

Он отметил, что команда не испытывала опасений перед соперником, поскольку в составе Team KZ выступают опытные игроки.

— Изначально мы знали, кто будет нашим соперником, — команда MIRAGE из Узбекистана. Честно говоря, никакой боязни перед этой командой у нас не было. У нас пять профессиональных игроков, которые уже выступают на высоком уровне, участвуют в европейских турнирах и так далее. У соперника же более молодой состав, поэтому мы понимали, что у нас будет преимущество, — отметил Руслан Боржиков.

Также менеджер рассказал о подготовке команды к физическому этапу соревнований. По его словам, большую помощь игрокам оказали профессиональные лазертаггеры из Усть-Каменогорска, которых команда привлекла перед турниром.

— Мы привезли сюда двоих лазертаггеров из Усть-Каменогорска. Они два профессионала. Они показывают максимально хороший уровень, ранее я думал, что не настолько хорошо все будет. Они обучили наших игроков, рассказали, дали очень подробную и легкую инструкцию. В принципе, мы даже удивлены тому, как все получилось, — добавил он.

Ранее в Астане определился победитель дисциплины Phygital Basketball на международном турнире «Игры будущего 2026».