Wilders сенсационно обыграла двукратных чемпионов «Игр Будущего» в финале Phygital Basketball

Команда Wilders в финальном матче обыграла двукратных победителей турнира LIGA PRO TEAM и завоевала чемпионский титул.

Решающая встреча прошла в легкоатлетическом спорткомплексе «Qazaqstan». Несмотря на статус соперника, Wilders с первых минут навязала свою игру и оказалась сильнее в обеих частях двоеборья. Итоговый счет финала — 36:26.

На цифровом этапе команды продемонстрировали равную борьбу, однако Wilders сумела создать небольшой задел и завершила виртуальную часть со счетом 19:16.

Вторая половина противостояния прошла уже на реальном паркете. Здесь победители финала сделали ставку на надежную защиту и активную игру под кольцом, что позволило им выиграть физический этап со счетом 17:10 и оформить итоговую победу.

Фото: Phygital International

Бронзовые медали турнира достались команде Dangerous. В матче за третье место она обыграла Triada со счетом 39:36. После минимального преимущества Triada на цифровом этапе (19:18) исход встречи решился на физической площадке, где Dangerous оказалась сильнее — 21:17.

— Главное в нашей команде — это химия, готовность биться до конца и четко выполнять установки тренера, защищая друг друга. Мы понимали, что на цифровом этапе с LIGA PRO TEAM будет равная игра. Физическая часть оказалась невероятно сложной, здесь устаешь буквально за три минуты. Но наш снайпер Сэм сделал свое дело: ему неважно, кто стоит в защите, он просто бросает и попадает. Мы выложились на максимум, и в этот раз удача была на нашей стороне, — рассказал игрок Wilders Сергей (AcademiK) Козлов.

По итогам турнира победитель дисциплины получил приз в размере 100 тысяч долларов. LIGA PRO TEAM за второе место заработала 60 тысяч долларов, Dangerous за бронзу — 35 тысяч долларов, а Triada получила 25 тысяч долларов за четвертую позицию.

Фото: Phygital International

Всего в соревновании приняли участие 16 команд. Общий призовой фонд дисциплины составил 400 тысяч долларов.

Напомним, Международный турнир «Игры Будущего 2026» с общим призовым фондом 4,65 миллиона долларов проходит в Астане до 9 августа.

Отметим, с 4 августа в рамках турнира стартуют соревнования по Phygital Football UFL, Phygital Shooter CS 2 и MOBA Mobile MLBB. Турниры по Phygital Dancing пройдут 6–7 августа, а по Phygital Fighting — 8 августа.