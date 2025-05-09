05:11, 09 Май 2025 | GMT +5
Билл Гейтс раздаст на благотворительность почти все свое состояние
Передача средств будет осуществляться в течение следующих 20 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
— Я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на спасение и улучшение жизни людей во всем мире. А 31 декабря 2045 года фонд закроет свои двери навсегда, — объявил основатель Microsoft на своем сайте.
Фонд Гейтса был создан им совместно с супругой Мелиндой Френч Гейтс в 2000 году. Он уже направил более 100 млрд долларов на разработку вакцин и инструментов для диагностики болезней.
Сейчас состояние миллиардера оценивается в 108 млрд долларов.
Напомним, депутаты Мажилиса одобрили законопроект об эндаумент-фондах.
Зачем Казахстану нужны эндаумент-фонды - читайте здесь.