Билл Гейтс раздаст на благотворительность почти все свое состояние

— Я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на спасение и улучшение жизни людей во всем мире. А 31 декабря 2045 года фонд закроет свои двери навсегда, — объявил основатель Microsoft на своем сайте.

Фонд Гейтса был создан им совместно с супругой Мелиндой Френч Гейтс в 2000 году. Он уже направил более 100 млрд долларов на разработку вакцин и инструментов для диагностики болезней.

Сейчас состояние миллиардера оценивается в 108 млрд долларов.

Напомним, депутаты Мажилиса одобрили законопроект об эндаумент-фондах.

Зачем Казахстану нужны эндаумент-фонды - читайте здесь.