Билл Гейтс, «Лолита»: демократы опубликовали новые фотографии из архива Эпштейна
Демократы из Комитета по надзору Палаты представителей опубликовали 68 фотографий, полученных из поместья Джеффри Эпштейна, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.
Демократы сообщают, что эти фотографии входят в подборку из 95000 изображений, которые комитет получил на прошлой неделе. С фотографиями можно ознакомиться здесь.
На нескольких фотографиях запечатлены отрывки из романа Владимира Набокова «Лолита», написанные на разных частях тела неизвестных лиц.
По данным New York Times, Эпштейн хранил первое издание «Лолиты» в кабинете своего дома в Нью-Йорке. Роман повествует о одержимости мужчины 12-летней девочкой и его сексуальном насилии над ней.
Среди опубликованных изображений есть различные удостоверения личностей и паспорта людей из Италии, Литвы, Украины, Чехии, африканских стран и России, в которых большая часть информации была скрыта. Демократы заявили, что владельцами документов являются «женщины, с которыми вступали в связь Джеффри Эпштейн и его сообщники».
На одной фотографии миллиардер Билл Гейтс запечатлен с неизвестной женщиной, лицо которой закрыто.
Гейтс признал, что проводил время с Эпштейном в поисках пожертвований и связей, связанных с благотворительной деятельностью Гейтса, что, по его словам в 2021 году, было «огромной ошибкой».
На другой фотографии Эпштейн запечатлен в самолете со знаменитым лингвистом Ноамом Хомским.
— Во-первых, это не ваше дело. Или чье-либо еще. Во-вторых, я знал его, и мы иногда встречались, — ответил Хомский в ответ на вопросы Wall Street Journal о его отношениях с Эпштейном.
Среди фотографий были снимки Дональда Трампа, бывшего президента США Билла Клинтона, бывшего министра финансов США Ларри Саммерса, миллиардеров Билла Гейтса и Ричарда Брэнсона, режиссеров Вуди Аллена и Стив Бэннона.
Отмечается, что фотографии не указывают на причастность кого-либо из изображенных на них людей к преступлениям Эпштейна.
Однако, Белый дом обвинил демократов в том, что они «выбирают только те фотографии, которые им нужны», чтобы «создать ложное представление» о Трампе.
Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, но покончил с собой в тюремной камере до суда. Хотя его смерть была признана самоубийством, некоторые сторонники Трампа считают, что его убили, чтобы он не разглашал имена влиятельных людей, участвовавших в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками.
Ранее сообщалось, что известные лица США фигурируют в деле Эпштейна.