Билл Гейтс, «Лолита»: демократы опубликовали новые фотографии из архива Эпштейна

Демократы сообщают, что эти фотографии входят в подборку из 95000 изображений, которые комитет получил на прошлой неделе. С фотографиями можно ознакомиться здесь.

На нескольких фотографиях запечатлены отрывки из романа Владимира Набокова «Лолита», написанные на разных частях тела неизвестных лиц.

Фото: Комитет Палаты представителей США по надзору и правительственной реформ

По данным New York Times, Эпштейн хранил первое издание «Лолиты» в кабинете своего дома в Нью-Йорке. Роман повествует о одержимости мужчины 12-летней девочкой и его сексуальном насилии над ней.

Среди опубликованных изображений есть различные удостоверения личностей и паспорта людей из Италии, Литвы, Украины, Чехии, африканских стран и России, в которых большая часть информации была скрыта. Демократы заявили, что владельцами документов являются «женщины, с которыми вступали в связь Джеффри Эпштейн и его сообщники».

На одной фотографии миллиардер Билл Гейтс запечатлен с неизвестной женщиной, лицо которой закрыто.

Фото: Комитет Палаты представителей США по надзору и правительственной реформ

Гейтс признал, что проводил время с Эпштейном в поисках пожертвований и связей, связанных с благотворительной деятельностью Гейтса, что, по его словам в 2021 году, было «огромной ошибкой».

На другой фотографии Эпштейн запечатлен в самолете со знаменитым лингвистом Ноамом Хомским.

Фото: Комитет Палаты представителей США по надзору и правительственной реформ

— Во-первых, это не ваше дело. Или чье-либо еще. Во-вторых, я знал его, и мы иногда встречались, — ответил Хомский в ответ на вопросы Wall Street Journal о его отношениях с Эпштейном.

Среди фотографий были снимки Дональда Трампа, бывшего президента США Билла Клинтона, бывшего министра финансов США Ларри Саммерса, миллиардеров Билла Гейтса и Ричарда Брэнсона, режиссеров Вуди Аллена и Стив Бэннона.

Отмечается, что фотографии не указывают на причастность кого-либо из изображенных на них людей к преступлениям Эпштейна.

Однако, Белый дом обвинил демократов в том, что они «выбирают только те фотографии, которые им нужны», чтобы «создать ложное представление» о Трампе.

Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейн был арестован по федеральным обвинениям в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, но покончил с собой в тюремной камере до суда. Хотя его смерть была признана самоубийством, некоторые сторонники Трампа считают, что его убили, чтобы он не разглашал имена влиятельных людей, участвовавших в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками.

Ранее сообщалось, что известные лица США фигурируют в деле Эпштейна.