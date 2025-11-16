Были лучше Бельгии, но сами отпустили победу — Максим Самородов

Футболист подчеркнул, что игра проходила под контролем казахстанцев, но команде вновь не хватило точности в завершении атак.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— По сути, мы смотрелись сильнее, и не только сегодня. Так было и в матчах с Уэльсом, и с Северной Македонией. Моменты были — куча, но не хватило реализации. Думаю, это то, над чем нам нужно продолжать работать, — отметил Самородов.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Игра завершилась со счетом 1:1. Автором гола за Казахстан стал дебютант Дастан Сатпаев, а лучшим игроком встречи признали вратаря Темирлана Анарбекова, несколько раз выручившего команду.