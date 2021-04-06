Билет в главный ботанический сад подорожает в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 10 апреля билет в главный ботанический сад подорожает для всех категорий граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ботанического сада.

По данным генерального директора Института ботаники и фитоинтродукции Гульнары Ситпаевой, с 10 апреля стоимость взрослого билета составит 900 тенге, для студентов - 630, пенсионеров и школьников – 450 тенге. В эту сумму входит стоимость использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ)- 0,1 МРП, или 291,7 тенге.

«Также у посетителей появится возможность покупать выгодные абонементы на 10 и 20 посещений с правом делить количество посещений с друзьями и родными. То есть, компания из 10 человек может купить 1 абонемент и использовать его сразу же, заплатив за вход на 30% меньше», - отметила она.

По ее словам, это связано с коммунальными расходами - в 2020 году составили 71,4 млн тенге. Также появились затраты на обслуживание фонтанов, прудов, систем видеонаблюдения, экодорожек и уход за новыми посадками растений. В связи с открытием фронт офисов увеличился штат сотрудников: кассиры, служба безопасности, администраторы.

«С октября 2020 года Институт стал плательщиком НДС, а с января 2021 года увеличились размеры выплат за использование ООПТ, которые мы платим согласно Налогового Кодекса за каждого посетителя, вне зависимости социальных льгот. Поэтому каждый входной билет по детскому или пенсионному тарифу означает убыток для ботанического сада. Например, детский билет стоит 300 тенге или 267,86 тенге без учета НДС. С этой суммы мы оплачиваем пошлину 0,1 МРП, что составляет 291,7 тенге, за использование ООПТ. Таким образом, наш убыток составляет 23,84 тенге с каждого детского билета», - объяснила Гульнара Ситпаева.

Взвесив все аргументы, руководство ботанического сада обратилось в Комитет Лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан для утверждения новых тарифов за предоставляемые услуги, включая предоставление доступа на свою территорию. После проведенного анализа целесообразности и обоснованности, Комитет утвердил новые тарифы.

«Высвободившиеся средства планируется направить на приведение в порядок коллекционных участков. За десятилетия недостаточного финансирования накопился большой объем трудозатратных работ, коллекционные участки заросли самосевными и порослевыми агрессивными деревьями и кустарниками (клен, ясень, робиния, дерен, бузина, терн и др.) Территория дендрологических участков сейчас остро нуждается в очистке. Сорные деревья мешают нормальному росту и развитию ценных коллекционных растений. На приведение экспозиционных участков в порядок уйдет около 2 лет.

Кроме того, стоит масштабная задача по реконструкции оранжерейно-тепличного комплекса. Также планируется испытание и тиражирование новых видов цитрусовых, закладка новых экспозиционных участков для интродукционных испытаний декоративных кустарников. Будут продолжены работы по разработке современного ассортимента растений для озеленения РК. При наличии финансирования ГБС начнет работу над кадастром современного состояния флоры и растительных ресурсов Алматинской области и картой экологического состояния растительного покрова и значимости ботанического разнообразия Алматинской области», - добавила Гульнара Ситпаева.

По словам директора отдела маркетинга и развития Коспенбетовой Баян, с нового сезона здесь планируют сделать акцент на познавательный досуг. В сад можно будет прийти на мастер-классы, квесты, помимо обзорной экскурсии по саду посетить экскурсии по сирингарию и альпинарию. А при условии снятия карантинных ограничений ботанический сад станет площадкой для показа научно-популярных фильмов под открытым небом, выступления музыкантов классической и джазовой музыки, арт-выставок и конкурсов флористов.

Сообщается, что 229 тысяч человек посетили Главный ботанический сад за 10 месяцев, прошедших со дня открытия после масштабной реконструкции. Поступление в кассу Ботанического сада от продажи билетов в 2020 году достигло 123 млн тенге. При этом в казну было выплачено около 64 млн тенге в качестве оплаты за использование особо охраняемой природной территории (ООПТ). Вырученные средства с продажи билетов пошли на содержание Главного ботанического сада.