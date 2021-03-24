Библиотеку с фондом более 250 тысяч книг откроют в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Областная научно-универсальная библиотека в городе Туркестане готова к эксплуатации. Читальный зал на 400 мест оборудован современными информационными технологиями. Книжный фонд составит более чем 250 тысяч книг, и этот резерв постоянно обновляется. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Туркестанской области.

Аким области Умирзак Шукеев, посетив строительные площадки города, поручил ответственным руководителям ускорить темп строительных работ.

Глава региона также ознакомился с ходом озеленения территории аэропорта. Здесь уже растут 140 тысяч саженцев различных деревьев. На 400 га высадили 200 тысяч саженцев сливы.

Кроме того, аким осмотрел ход благоустройства территорий новых объектов в культурно-духовном центре.

Напомним, в Туркестане скоро введут в эксплуатацию несколько парков. В частности, это «Линейный парк», «Центральный парк» и «Тюркский сад», расположенные по проспекту Б. Саттарханова и на улице Яссауи. В то же время завершается благоустройство территории музея-заповедника «Хазрет Султан».

Ааким области ознакомился с ходом строительства жилого комплекса восточного типа «Keruen Sarai». В жилом комплексе, расположенном в духовно-культурном центре, возведут 125 квартир общей площадью более 8 тысяч кв. метров.