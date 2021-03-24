Библиотеку с фондом более 250 тысяч книг откроют в Туркестане
Аким области Умирзак Шукеев, посетив строительные площадки города, поручил ответственным руководителям ускорить темп строительных работ.
Глава региона также ознакомился с ходом озеленения территории аэропорта. Здесь уже растут 140 тысяч саженцев различных деревьев. На 400 га высадили 200 тысяч саженцев сливы.
Кроме того, аким осмотрел ход благоустройства территорий новых объектов в культурно-духовном центре.
Напомним, в Туркестане скоро введут в эксплуатацию несколько парков. В частности, это «Линейный парк», «Центральный парк» и «Тюркский сад», расположенные по проспекту Б. Саттарханова и на улице Яссауи. В то же время завершается благоустройство территории музея-заповедника «Хазрет Султан».
Ааким области ознакомился с ходом строительства жилого комплекса восточного типа «Keruen Sarai». В жилом комплексе, расположенном в духовно-культурном центре, возведут 125 квартир общей площадью более 8 тысяч кв. метров.