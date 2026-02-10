Бибисара Асаубаева впервые представит Казахстан в турнире претенденток

Бибисара Асаубаева впервые в истории представит Казахстан в Турнире претенденток, который пройдет в марте на Кипре. Об этом спортсменка сообщила на встрече с журналистами в Астане. По ее словам, стать в третий раз чемпионкой мира по блицу стало самым сложным в ее карьере. Турнир прошел в новом формате — после швейцарской системы четыре сильнейших участницы выходили в стадию нокаута, а сами соревнования имели решающее значение для отбора в Турнир претенденток.

— Когда я вышла в финал, я уже знала, что обеспечила себе место в Турнире претенденток. Основная задача была выполнена, но мне не хотелось проигрывать матч. Считаю, что полуфинал и финал я провела уверенно, хотя это был самый тяжелый чемпионат мира из всех, которые я выигрывала, — отметила шахматистка.

Говоря о международных стартах, Бибисара Асаубаева рассказала о выступлении на турнире Вейк-ан-Зее — одном из самых престижных и сложных соревнований в шахматном календаре. По итогам турнира она заняла пятое место в общем зачете, одержав победу над победителем соревнований, и существенно улучшила свои рейтинговые показатели.

В ближайшие дни спортсменка отправится в Германию, где сыграет выставочный матч по фристайл-шахматам, после чего продолжит подготовку к Турниру претенденток.

— Это турнир очень важный, там играют всего восемь человек, и я рада представлять Казахстан впервые на таком серьезном турнире. Вышло очень забавно, что там три представительницы Индии, две представительницы России, две представительницы Китая и я. Я уже начала подготовку к этому турниру и, конечно же, хочу выиграть этот турнир, чтобы выйти на матч за звание чемпионки мира, — поделилась Бибисара Асаубаева

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

По ее словам, тренировки занимают до 8–9 часов в день, а в работе задействована большая команда из 11 тренеров и спарринг-партнеров. В ходе встречи с журналистами Бибисара Асаубаева также получила награды от Казахстанской федерации шахмат и специальную премию за победу на чемпионате мира. Как сообщила исполнительный директор Федерации шахмат Казахстана Гульмира Даулетова, размер поощрения составил 25 млн тенге для спортсменки, и 10 млн тенге для ее тренера.

Фото: Виктор Федюнин

— Выход Бибисары Асаубаевой в Турнир претенденток — это историческое событие. Казахстан впервые будет представлен на этом уровне. Это один из самых престижных турниров в мировых шахматах, который дает право побороться за матч на звание чемпионки мира, — отметила Гульмира Даулетова.

Она также сообщила, что в 2026 году Казахстан примет ряд крупных международных шахматных соревнований. В Алматы пройдет чемпионат мира среди университетов с участием 16 команд, включая сборные Оксфорда, Гарварда, ведущих вузов Китая, Индии, России и двух команд из Казахстана. Турнир будет проводиться в круговом формате с последующей нокаут-системой.

Кроме того, в Алматы состоится чемпионат Азии среди школьных команд с участием представителей 30 стран. По словам ульмиры Даулетовой, акцент в этих соревнованиях сделан не на призовой фонд, а на популяризацию шахмат — организаторы обеспечивают участникам проезд, проживание и питание.

Еще одним важным направлением стало создание ассоциации шахматных федераций тюркоязычных стран. В нее вошли Казахстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан и Туркменистан. Первый совместный турнир пройдёт в апреле в Туркестане и станет центром деятельности новой организации.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев наградил Бибисару Асаубаеву орденом «Барыс» II степени.