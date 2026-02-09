Бибигуль Жексенбай: Обсуждение Конституции — дело всего общества, а не только политиков

— С момента публикации проекта новой Конституции в обществе начались активные обсуждения. В социальных сетях появилось много оценок, иногда звучали поспешные выводы. Это нормальное явление. Мировой опыт показывает, что любая конституционная реформа сначала вызывает эмоциональную реакцию, а затем переходит в содержательное обсуждение. Сегодня мы как раз входим во второй этап, — отметила она.

Бибигуль Жексенбай подчеркнула, что Конституция — это не просто правовой документ. Это основной договор, который определяет устройство государства, ценности общества и баланс между властью и гражданами. Поэтому внимание общества к каждой норме вполне закономерно. Сомнения и опасения на начальном этапе понятны, но со временем обсуждение становится более взвешенным и профессиональным. Это естественный процесс для демократического общества, — сказала депутат.

Что показывает международная практика

Во Франции в 2008 году Конституционная реформа сначала вызвала острые споры, но после парламентских слушаний и разъяснительной работы обсуждение перешло в правовое русло и реформа была окончательно принята. В Норвегии поправки 2014 года также были восприняты с осторожностью, однако широкое общественное разъяснение укрепило доверие к изменениям.

— Опыт других стран показывает, что открытый диалог и системные разъяснения усиливают легитимность Конституционной реформы, — отметила она.

По словам Бибигуль Жексенбай, члены Конституционной комиссии активно выходят к обществу и СМИ, объясняют сложные нормы.

— В нынешних условиях ясно одно: государство не осталось в стороне. Члены Конституционной комиссии дают разъяснения, отвечают на вопросы журналистов, объясняют сложные нормы. Это правильный и необходимый шаг. Открытость помогает избежать слухов и позволяет понять реальное содержание документа. Такие тексты сложны по своей сути, и без разъяснений их легко исказить. Только точное объяснение дает обществу понимание сути изменений, — сказала Бибигуль Жексенбай.

Депутат также подчеркнула, что критика должна быть содержательной.

— Общественная критика является частью демократического процесса, но приносит пользу только при анализе конкретных положений документа. Если обсуждение строится на слухах или искаженной информации, общество рискует обсуждать не саму Конституцию, а ее искаженное представление. Это усиливает сомнения, а не доверие. Мировой опыт показывает, что качество Конституционной реформы зависит от уровня обсуждения. Чем оно более профессиональное и точное, тем выше качество Основного закона, — сказала депутат.

По ее словам, сегодня общественная дискуссия постепенно становится более взвешенной.

— Граждане изучают конкретные нормы, сравнивают, задают вопросы. Это признак зрелого общественного обсуждения. Обсуждение Конституции — дело всего общества, а не только политиков и юристов. Это общая ответственность всего общества, — подчеркнула Бибигуль Жексенбай.

Напомним, 31 января Конституционной комиссией опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.