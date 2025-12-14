РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:20, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Биатлонист Владислав Киреев добился знакового успеха на ЭКМ в Австрии

    Представитель команды Казахстана по биатлону Владислав Киреев показал исторический для мужской сборной результат, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Биатлонист Владислав Киреев добился знакового успеха на ЭКМ в Австрии
    Фото: НОК РК

    В гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) спортсмен финишировал на 20-м месте, не допустив ни одного промаха.

    Это является лучшим достижением мужской команды Казахстана на ЭКМ в этом виде соревновательной программы.

    Добавим, что также в гонке принял участие Асет Дюсенов, который стал 37-м.

    Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Чехии работает с казахстанскими биатлонистами в рамках амбициозной задачи — выиграть медали зимних Олимпийских игр 2030 или 2034 годов.                                      

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Австрия Зимние виды спорта
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают