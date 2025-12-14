00:20, 14 Декабрь 2025 | GMT +5
Биатлонист Владислав Киреев добился знакового успеха на ЭКМ в Австрии
Представитель команды Казахстана по биатлону Владислав Киреев показал исторический для мужской сборной результат, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) спортсмен финишировал на 20-м месте, не допустив ни одного промаха.
Это является лучшим достижением мужской команды Казахстана на ЭКМ в этом виде соревновательной программы.
Добавим, что также в гонке принял участие Асет Дюсенов, который стал 37-м.
Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Чехии работает с казахстанскими биатлонистами в рамках амбициозной задачи — выиграть медали зимних Олимпийских игр 2030 или 2034 годов.