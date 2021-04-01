Безвозмездные жилищные сертификаты предлагают выдавать молодёжи и молодым семьям в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопрос реализации региональной программы по содействию в приобретении жилья для молодежи обсудили сегодня депутаты Костанайского областного маслихата, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня состоялось очередная ІІ сессия седьмого созыва Костанайского областного маслихата. Обсудили депутаты участие молодели в реализуемых госпрограммах и о разработке действенных механизмов по содействию в приобретении жилья для молодежи в Костанайской области.

Руководитель областного управление по вопросам молодежной политики Марат Журкабаев отметил, что приобретения жилья остаётся одним из проблемных вопросов среди молодёжи.

«Согласно статьи 67 Закона РК «О жилищных отношениях» молодежь и молодые семьи не входят в категорию граждан, которым может быть предоставлено жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. При этом из состоящих в очереди на получение жилья 27% являются молодежью в возрасте от 14 до 29 лет»,- отметил в своём докладе М. Журкабаев.

Для частичного решения вопроса управлением инициирована разработка региональной программы «Жастар үшін - қолжетімді баспана» по предоставлению молодежи и молодым семьям. Предполагается выдача на безвозмездной основе жилищных сертификатов в виде соцпомощи с зачислением денежных средств на депозит АО «Отбасы банк» для использования в качестве первоначального взноса.

Он напомнил, что задача по разработке регионального проекта по льготному кредитованию молодых семей для содействия в приобретении жилья определена и комплексным планом по поддержке молодёжи РК на 2021-2025 годы.

Но на сегодня, по словам М. Журкабаева, для реализации инициативы отсутствуют правовые основания, так как в соответствии с действующей редакцией правил предоставления жилищных сертификатов, утвержденных приказом министра индустрии и инфраструктурного развития, сумма жилищного сертификата определяется в едином размере не более одного миллиона тенге для каждого получателя.

Помимо этого, ограничена также категория получателей жилищного сертификата в виде социальной помощи, то есть на безвозмездной основе.

В итоге предложено направить депутатский запрос в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития с просьбой внести в вышеуказанный приказ изменения, предусматривающие увеличение суммы жилищного сертификата более одного млн тенге, а также увеличение уровня среднего дохода для получения жилищного сертификата в виде соцпомощи до трех показателей прожиточного минимума в месяц.