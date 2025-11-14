РУ
    14:10, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Безумный трюк в Шымкенте: водитель устроил дрифт на высоте 12-го этажа

    В погоне за «хайпом и лайками» водитель поднял автомобиль на крышу 12-этажного здания и устроил там опасный дрифт. Видео с трюком разошлось в соцсетях. Нарушителя арестовали на 10 суток, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Безумный трюк в Шымкенте: водитель устроил дрифт на высоте 12-го этажа
    Кадр из видео

    В Шымкенте автомобиль подняли на крышу башенным краном — на высоту около 40 метров — после чего водитель начал выполнять рискованные маневры на бетонной площадке.

    Безумный трюк в Шымкенте: водитель устроил дрифт на высоте 12-го этажа
    Кадр из видео

     

    — Полиция установила и задержала водителя, который совершил грубое нарушение закона, подняв автомобиль на крышу двенадцатиэтажного здания и умышленно выполняя опасные маневры. Его действия создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей и не имеют никакого отношения к развлечению, — сообщили в ДП Шымкента.

    По итогам проверки нарушитель арестован на десять суток. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

    — Подобные выходки — прямой путь к трагедии. Погоня за просмотрами и виртуальной «популярностью» не является оправданием сознательного нарушения закона. Каждый такой факт будет пресекаться жестко и незамедлительно, — подчеркнули в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской области группа молодых людей устроила дрифт прямо на дороге, перекрыв движение несколькими автомобилями. В центре проезжей части находился всадник на лошади. Троих водителей лишили прав на полгода.

    Татьяна Корякина
