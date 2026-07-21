Без первоначального взноса: чем автолизинг для физлиц будет выгоднее кредита

Преимущество автолизинга для физических лиц и разницу между автокредитом объяснили в Министерстве промышленности и строительства и Казахстанском автомобильном союзе, передает корреспондент агентства Kazinform.

На вопрос корреспондента Kazinform о выгоде для казахстанцев этого механизма глава ведомства Ерсайын Нагаспаев ответил на брифинге в Правительстве.

— Мы считаем, что сама суть программы, она эффективна. Это дополнительная возможность для приобретения автомобилей. Да, в процессе первых месяцев возникли дополнительные пожелания государственных органов, мы их отработали все. Я думаю, в ближайшее время будет информация выдана, — сказал Нагаспаев.

Президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева объяснила отличие этого механизма от кредитования:

— Когда вы приобретаете автомобиль в кредит, вы оформляете автомобиль на себя и затем эксплуатируете свое транспортное средство. Здесь просто чистый финансовый поток, когда вы просто должны выплатить определенную стоимость за этот продукт. Лизинг — это чуть-чуть другое направление. Автомобиль оформлен на юридическое лицо, на лизинговую компанию, которая выдает финансовый инструмент, финансовый продукт. Покупатель выбирает тот автомобиль, на котором он хочет ездить. Он может его либо выкупить в конце, может его не выкупать. Здесь больше выбора.

Преимуществом программы она назвала более гибкие условия по сравнению с автокредитом.

— Покупатель сможет приобрести автомобиль с первоначальным взносом или без первоначального взноса, может приобрести автомобиль с полным пакетом сервисных услуг на определенное время, а может просто сам за дополнительную стоимость чинить, проводить сервисные работы и так далее, и так далее, — пояснила Макашева.

Ранее в Министерстве промышленности и строительства анонсировали возобновление программы автолизинга для физических лиц.

Напомним, о приостановке программы стало известно в сентябре.