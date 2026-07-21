Автолизинг для физлиц скоро перезапустят в Казахстане

В Министерстве промышленности и строительства анонсировали возобновление программы автолизинга для физических лиц, приостановленную спустя несколько месяцев после запуска, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в Правительстве.

По его словам, после запуска программы в пилотном режиме 1 декабря 2025 года механизм проработал несколько месяцев. За этот период в министерстве выявили ряд правовых и технических коллизий.



— Поступали много замечаний от отраслевых государственных органов. Я могу привести пример: вопросы, связанные с оплатой штрафов — кто будет нести эту ответственность. Вопросы, связанные с налоговыми взысканиями и со стороны Министерства искусственного интеллекта вопросы о том, что не все цифровые системы и базы данных были интегрированы в одно целое. Все эти замечания, поступившие от государственных органов, мы собрали. В настоящее время на заключительном этапе согласования находятся все вот эти дополнительные изменения, — ответил министр.

Как выяснилось, ранее в правилах механизма финансового лизинга не предусмотрели некоторые условия реализации и требования к лизинговым компаниям, отметил президент ОЮЛ «Союз промышленных инвесторов Казахстана» Кайрат Еламанов.

Теперь все это прописали в Законе по вопросам машиностроения и транспорта.

— Сейчас ожидается выход подзаконного акта, который находится на согласовании. В целом лизинговые компании уже готовы к запуску. После выхода этого подзаконного акта, после его вступления в силу, думаю, об этом будет объявлено дополнительно, — добавил Еламанов.

Как отметил глава Минпрома, сейчас поправки к правилам программы находится на заключительном этапе согласования в государственных органах. Их примут в ближайшее время.

Напомним, в январе стало известно, что программу автолизинга для физических лиц приостановили для доработки условий механизма.