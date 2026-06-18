Без ошибок и очередей: казахстанцы смогут передавать показания газа через eGov Mobile

Казахстанцы теперь могут передавать показания газовых счетчиков напрямую через приложение eGov Mobile, не устанавливая дополнительные сервисы, передает Kazinform.

— Пользователи приложения могут самостоятельно передавать показания газовых счетчиков в онлайн-режиме. При этом правильность введенных данных автоматически проверяется с помощью искусственного интеллекта. Система сопоставляет фотографию счетчика с введенными показаниями и выявляет возможные расхождения еще до отправки данных. Это позволяет избежать ошибок и опечаток при ручном вводе, защищает пользователя от некорректных начислений и исключает необходимость дополнительной проверки со стороны контролера. Таким образом, пользователи экономят время и получают возможность оплачивать услуги на основе фактических показаний, — сообщили в QazaqGaz Aimaq.

Чтобы воспользоваться мобильным приложением АО «QazaqGaz Aimaq» на платформе eGov Mobile, необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;

перейти в раздел «Сервисы» и выбрать сервис «QazaqGaz Aimaq»;

дать согласие на предоставление данных и проверить корректность отображаемой информации о пользователе;

ввести номер лицевого счета, после чего система покажет список привязанных приборов учета;

указать актуальные показания нужного счетчика;

загрузить фотографию каждого счетчика — искусственный интеллект сверит изображение с введенными показаниями;

нажать кнопку «Передать показания».

Перейти в сервис можно также через тематический баннер на главной странице приложения.

— Показания принимаются с 25-го числа текущего месяца по 5-е число следующего месяца, — напомнили в QazaqGaz Aimaq.

Отмечается, что доступность мобильного приложения АО «QazaqGaz Aimaq» на платформе eGov Mobile стала результатом совместной работы дочерней компании АО НК «QazaqGaz» — АО «QazaqGaz Aimaq», Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства энергетики.

— На сегодняшний день в мобильном приложении «QazaqGaz Aimaq» зарегистрировано 718 тысяч потребителей. Ежемесячно через приложение в онлайн-режиме принимается более 282 тысяч показаний приборов учета природного газа, — добавили в QazaqGaz Aimaq.

Ранее сообщалось, что по последним данным цена на газ для домохозяйств в Казахстане в 12 раз ниже среднемировой.