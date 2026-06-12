Цена на газ для населения в Казахстане в 12 раз ниже среднемировой

По данным на апрель 2026 года, средняя цена природного газа для домохозяйств в РК составляла всего 0,007 долларов США за кВт·ч. Это примерно в 12 раз ниже среднемирового уровня, который в сентябре 2025-го достигал 0,086 долларов США за кВт·ч, передает Kazinform со ссылкой на EnergyProm.

По доступности газа Казахстан входит в число мировых лидеров. Среди стран, представленных в сравнении, дешевле газ был только в Алжире, где цена составляла 0,003 долларов США за кВт·ч.

В Беларуси и Казахстане показатели оказались практически одинаковыми. Для сравнения: в Узбекистане газ стоил для домохозяйств 0,008 долларов США за кВт·ч, в России — 0,012 долларов США за кВт·ч, в Азербайджане — 0,016 долларов США за кВт·ч, в Кыргызстане — 0,025 долларов США за кВт·ч.

Разница с более удаленными странами еще заметнее: в США и Индии цена газа достигала 0,048 долларов США за кВт·ч, в Китае — 0,051 долларов США за кВт·ч, а в отдельных развитых экономиках она превышала казахстанский уровень в десятки раз.

Так, в Швеции газ для домохозяйств стоил 0,233 долларов США за кВт·ч, в Бразилии — 0,219 долларов США за кВт·ч. Даже по сравнению с другими крупными газодобывающими государствами Казахстан сохраняет одно из наиболее выгодных предложений для населения.

Для сопоставления тарифов цены на природный газ в Казахстане, России, Узбекистане и Кыргызстане были пересчитаны из кубометров в киловатт-часы, исходя из коэффициента 1 куб. м = 10,5 кВт·ч, и рассчитаны по текущим обменным курсам валют.

Низкая стоимость газа способствует его широкому использованию внутри страны. По итогам 2024 года Казахстан вошел в число 30 крупнейших стран мира по потреблению природного газа на душу населения. На каждого жителя РК приходилось 10,1 тыс. кВт·ч потребленного газа в год, что обеспечило стране 25-е место в мировом рейтинге.

Лидером рейтинга стал Катар, где потребление природного газа на душу населения превышало 152 тыс. кВт·ч в год. На втором месте оказался Тринидад и Тобаго (93,3 тыс. кВт·ч), на третьем — ОАЭ (64,7 тыс. кВт·ч). Среди ближайших соседей Казахстана более высокие показатели наблюдались в России, Беларуси и Узбекистане. Вместе с тем РК опережала многие европейские страны, включая Германию, Италию и Люксембург, что подчёркивает значимую роль природного газа в энергобалансе страны.

Высокое потребление во многом связано с постепенным расширением доступа населения к газоснабжению. За последние годы уровень газификации страны заметно вырос. Если по итогам 2019 года доступ к природному газу имели 51,5% жителей Казахстана, то к концу 2025-го показатель достиг уже 64,2%. Таким образом, всего за шесть лет уровень газификации вырос на 12,7 процентного пункта.

Особенно заметное расширение произошло в 2021 году, когда показатель увеличился сразу до 57,7%. В дальнейшем рост продолжился: в 2022-м уровень газификации достиг 59%, в 2023-м — 60%, в 2024-м — 62,4%, а в 2025 году — уже 64,2%. Это означает, что доступ к природному газу получили жители многих ранее негазифицированных населённых пунктов.

— В результате Казахстан сегодня сочетает сразу несколько важных преимуществ: одну из самых низких цен на природный газ в мире, высокий уровень его потребления и продолжающееся расширение газовой инфраструктуры. По мере реализации новых проектов по газификации всё больше жителей страны получают доступ к относительно дешёвому и удобному источнику энергии, что способствует повышению качества жизни населения и снижению расходов домохозяйств на коммунальные услуги, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о том, что всех потребителей в Казахстане обеспечат «умными» приборами учета газа до 2030 года.