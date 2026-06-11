Всех потребителей в Казахстане обеспечат «умными» приборами учета газа до 2030 года

Депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили поправки по вопросам газоснабжения и электроэнергетики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметила сенатор Бибигуль Аккужина, законом предусматривается, что акиматы будут определять предельное количество автогазозаправочных станций (АГЗС) на основе данных по численности автомобилей на сжиженном газу.

— В настоящее время в стране действуют более трех тысяч станций. По сравнению с 2023 годом их количество возросло в три раза. Важно отметить, что все законно существующие и введенные в эксплуатацию АГЗС продолжат свою деятельность в штатном режиме, — сказала депутат.

Еще одной важной новеллой является разграничение понятий «коммунально-бытовой» и «промышленный» потребитель по пределу расхода товарного газа.

— В настоящее время некоторые коммунально-бытовые потребители, такие как торгово-развлекательные центры, потребляют газ уже в промышленных масштабах, в том числе для отопления подземных паркингов. В этой связи возникла необходимость разделения данных потребителей по пропускной способности приборов учета газа, — пояснила Аккужина.

Также законом предусматривается установление требований к приборам учета товарного газа в части обеспечения дистанционной передачи данных.

— В стране порядка 2,8 миллиона потребителей. В настоящее время только порядка 3,5 процента из них охвачены приборами учета с дистанционной передачей данных. Законом предлагается до 2030 года обеспечить 100-процентный охват абонентов «умными» приборами учета, — сообщила сенатор.



Для населения переход на приборы учета с дистанционной передачей данных будет осуществляться за счет средств поставщиков газа.

Ранее сообщалось, что казахстанцев призовут к бережному потреблению газа через поправки в законе.