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    Всех потребителей в Казахстане обеспечат «умными» приборами учета газа до 2030 года

    Депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили поправки по вопросам газоснабжения и электроэнергетики, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Министерство энергетики РК

    Как отметила сенатор Бибигуль Аккужина, законом предусматривается, что акиматы будут определять предельное количество автогазозаправочных станций (АГЗС) на основе данных по численности автомобилей на сжиженном газу.

    — В настоящее время в стране действуют более трех тысяч станций. По сравнению с 2023 годом их количество возросло в три раза. Важно отметить, что все законно существующие и введенные в эксплуатацию АГЗС продолжат свою деятельность в штатном режиме, — сказала депутат.

    Еще одной важной новеллой является разграничение понятий «коммунально-бытовой» и «промышленный» потребитель по пределу расхода товарного газа.

    — В настоящее время некоторые коммунально-бытовые потребители, такие как торгово-развлекательные центры, потребляют газ уже в промышленных масштабах, в том числе для отопления подземных паркингов. В этой связи возникла необходимость разделения данных потребителей по пропускной способности приборов учета газа, — пояснила Аккужина.

    Также законом предусматривается установление требований к приборам учета товарного газа в части обеспечения дистанционной передачи данных.

    — В стране порядка 2,8 миллиона потребителей. В настоящее время только порядка 3,5 процента из них охвачены приборами учета с дистанционной передачей данных. Законом предлагается до 2030 года обеспечить 100-процентный охват абонентов «умными» приборами учета, — сообщила сенатор.


    Для населения переход на приборы учета с дистанционной передачей данных будет осуществляться за счет средств поставщиков газа.

    Ранее сообщалось, что казахстанцев призовут к бережному потреблению газа через поправки в законе.

    Сенат Электроэнергия Парламент Газ
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор